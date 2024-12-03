Àîºê¤¬ËÜµòÃÏ¡¦£ÕÅù¡¹ÎÏ¤Ë³«Àß¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ò¸ø³«¡¡¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤ë¤ªÊõ¥¢¥¤¥Æ¥àËþºÜ
¡¡£Ê£±Àîºê¤Ï£³Æü¡¢ËÜµòÃÏ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâ¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤ë¡Ö£Õ£ö£á£î£ã£å¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à£â£ù£Æ£õ£ê£é£ô£ó£õ¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡×¤òÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ï¡¢²áµî¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ä¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤ëÂç·¿¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸¼¨¡£¤Þ¤¿¡¢Àîºê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Åù¡¹ÎÏ¶¥µ»¾ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÉÇä¥¯¥é¥Ö¡Ê¸½Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ë¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ä¡¢¿ÆÁ±»î¹ç¤Ê¤É¤ÇÆ±¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¬¤ì¤¿£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤Ê¤É³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ä¼Ì¿¿¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥á¥Õ¥È¤äÎ¦¾å¤Ê¤ÉÂ¾¶¥µ»¤ÎµÇ°ÉÊ¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Àîºê¡¦µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤â¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ò»ë»¡¡£¼«¤é¤Î¸½Ìò»þÂå¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²û¤«¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ï¡¢ÌµÎÁ¥¨¥ê¥¢¤¬Àîºê¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à»þ¤Ë¸«³Ø¤¬²ÄÇ½¡£º£µ¨ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë£¸Æü¤ÎÊ¡²¬Àï¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Ï»î¹ç³«ºÅÆü°Ê³°¤Ç¤â¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬¸«³Ø¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢¡¼¤â·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯Æâ¤Ë¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤«¤éËÜ³Ê²ÔÆ¯¤ÎÍ½Äê¤À¡£