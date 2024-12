Sonova Consumer Hearing Japanは、12月4日20時からスタートした楽天スーパーセールに参加。ゼンハイザーヒアリング公式楽天市場店にて、対象製品が最大56% OFFになるセールを実施している。期間は12月11日1時59分まで。56% OFFとなるのは完全ワイヤレスイヤフォン「CX True Wireless」ホワイトモデル。

そのほかMOMENTUM 4 Wireless Denimが37% OFF、CX Plus True Wireless + BTD 600とCX Plus True Wireless SE、CX True Wireless ホワイト、CX Plus True Wireless SE + BTD 600は50% OFFで販売される。

なお、セール中の商品は価格変更・売り切れになる可能性もあるとのこと。

なお、セール中の商品は価格変更・売り切れになる可能性もあるとのこと。