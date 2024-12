YouTubeチャンネル『Lulu the cat【ルル ザ キャット】』に投稿されたのは、飼い主さんが子猫達のために暖かいベッドを用意してあげた時の様子。

ほっこり心温まる猫さん達の姿は2万8000回再生を突破し、「可愛くて仕方ない♡」「ベッド気持ち良さそう」「癒されました」といったコメントが寄せられています。

暖かいベッド

コロコロと転がっている子猫の4兄妹。スコティッシュフォールドのママ猫ルルちゃんと、ブリティッシュショートヘアのパパ猫レオくんの間に誕生した子供達です。

可愛い4兄妹

子猫達が寝床で転がっている中、少し離れたところに置いてあるベッドの匂いを嗅いでいたというルルちゃん。実はこのベッド、寒くなってきたので、飼い主さんが子猫達のためにと用意したものだそう。寒い時期にぴったりなもこもこの暖かいベッドで、潜れるようにもなっているといいます。

くんくんと匂いチェック中

興味なし…?

せっかく用意されたベッドですが、子猫達は興味がない様子で兄妹仲良くじゃれて遊んでいたのだとか。ふわふわのぬいぐるみのようなフォルムと、短い手足をパタパタと動かしている姿が可愛すぎます。

にゃんプロ中

そこで飼い主さんは、子猫達をベッドの中へと運んでみることに。ベッドの暖かさや気持ち良さに気付いてくれればいいのですが…。少しの間だけ大人しく入っていた子猫達でしたが、やはり次々と出て行ってしまったそうです。

ベッドに入れてみたけど…

出ていっちゃいました

予想通りの結果

その後、ベッドから出た子猫達は、なぜか同じ方向をじっと見つめていたそう。子猫達の視線の先には…、ベッドの中に潜っているルルちゃんの姿が。ルルちゃんはすっかりベッドを気に入った様子で、飼い主さんはこうなることは予想通りだったといいます。

子猫達が見ていたのは…

ベッドが気になっていたルルちゃん

居心地良いみたいです

ママがベッドにいると気になるのか、様子を見に行く子猫もいたそう。可愛い親子の姿に、ほっこり癒されます。子猫達が仲良くベッドに入っている姿を見られる日が楽しみですね。

ママが気になる子猫

いつか使ってくれるかな

投稿には「They are just way to cute♡(本当に可愛いです♡)」「Lulu was the most baby cat-like(ルルが一番赤ちゃんっぽかったです)」「They always warm our hearts,whatever they do(彼らは何をしてもいつも私たちの心を温かくしてくれます)」など、世界中の視聴者さん達からコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『Lulu the cat【ルル ザ キャット】』では、ルルちゃんファミリーの日常の様子が投稿されています。その後、ベッドの良さに気付いた子猫達の可愛い姿なども観ることができますよ。

写真·動画提供:YouTubeチャンネル「Lulu the Cat【ルル ザ キャット】」さま

執筆:くるみ

編集:ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。