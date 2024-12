土曜の2時間半のみ営業！ カエシを使わず塩で仕上げる、鶏のうまみが凝縮したラーメン（東京・高輪ゲートウェイ）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は高輪ゲートウェイ駅そばにオープンした、土曜の昼のみフレンチレストランで営業するカエシを使わず塩で仕上げる優しい味わいのラーメン店です。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

らぁ麺 かりよん(仮)(東京・高輪ゲートウェイ)

2024年8月、高輪ゲートウェイ駅から徒歩7分ほどの場所にある人気フレンチレストラン「Restaurant Karyon(レストラン カリヨン)」で、土曜日のみ営業するラーメン店「らぁ麺 かりよん(仮)」がオープンしました。

塩わんたん麺 出典:314418さん

「Restaurant Karyon」は昨年12月にオープンし、体に負担のかからない軽やかなコースが評判のレストラン。キッチンスタッフ4名はフレンチと日本料理の経験を積んできたチームです。スタッフの中でラーメンが大好きな掛札将志氏が賄いで作ったラーメンがあまりにもおいしかったことから、これまで休みだった土曜日の昼に「らぁ麺 かりよん(仮)」として、食数を限定して提供することに。

「Restaurant Karyon」のコンセプトの一つでもある「日本の食材の恵みを最大限に表現すること」を大切に、ラーメンを日々ブラッシュアップ。掛札氏は「日本料理 車屋」の藤沢店、昭島店の調理人として14年勤務の後「日本料理 紋屋」へ。府中店、立川店で4年間、泉岳寺店にて5年間勤務し、「Restaurant Karyon」開業前の2カ月間、荻窪「there is ramen」で研修を受けたそう。

日本の自然の美しさを目にできる 写真:お店から

店内は「Restaurant Karyon」の内装をそのまま生かしていて、客席はカウンター4席、4名用のテーブルが4卓です。



椅子やテーブルは木製のものにこだわっていて、とりわけメインダイニングのテーブルは、樹齢千年を超える屋久杉を使用。屋久島の非常に過酷な環境で育った杉の独特な木目と、その色合いは唯一無二です。華道家、萩原亮大氏の作品や、四季の山々を描いた加茂昴氏の作品も店内に飾られているので、食事の際は、そんな自然の美しさも楽しんでみてください。

特製塩らぁ麺 出典:マーコラーメンさん

同店の麺は広尾にある1949年創業の「はしづめ製麺」のものを使用し、塩は中平打ち、醤油は細麺と、スープに合わせて変えています。おすすめの「特製塩らぁ麺」1,650円は、地鶏、煮干し、干し椎茸、昆布、野菜で取っただしと、直前に引いたシジミだしを取り合わせたスープ。カエシ(タレ)は使わずに、毎朝塩のみで味を調えていて、鶏のうま味が凝縮した淡麗スープはハイレベルで唯一無二のおいしさと好評です。トッピングの肩ロースのチャーシュー(2枚)は炭火焼の香りがたまらなく良く、ジューシー。名古屋コーチンの平飼いのものにこだわった味付玉子は、鶏とトリュフのスープと一緒に半熟で用意しています。

煮干し醤油 出典:マーコラーメンさん

限定8食の「煮干し醤油」1,650円は、2種類の煮干し(片口、平子)をブレンドし、92℃でゆっくり時間をかけて抽出したスープにカエシ(薄口醤油を火入れしてその中に干しシジミ、昆布、平子煮干し、干し椎茸を入れて1カ月寝かせたもの)を合わせて仕上げています。ほどよい煮干しの香りが食欲を刺激。こちらは麺の上に炙りバラチャーシュー、別皿で肩ロースのチャーシューを1枚とメンマ、味付け玉子を用意しています。

特別感のある個室 写真:お店から

また、2〜4名の1組限定で事前予約のみ、個室にて「コース」4,400円を提供しています。フレンチの技法を活かしたアミューズ、前菜に、皿ワンタン(鴨山椒、芝海老2個ずつ)、塩らぁ麺又は煮干し醤油、食後にでき立てのアイスクリームを楽しめるコースです。

一般的なラーメンとは一線を画す、特別な空間で堪能する丁寧に作られた一杯。土曜日の昼のみの営業で、現在20〜25食限定の提供となかなかハードルが高いですが、ぜひ訪れたい魅力的な新店です。

食べログレビュアーのコメント

特製煮干し醤油 出典:ゆっきょしさん

『オーダーから15分程度で、着丼です。

チャーシュー✕2、白髪ねぎ、煮干し、

ワンタンの皮のトッピングですが、

味玉、メンマ、チャーシュー✕1は、

別盛りでの提供であります。

受け取った時点の丼の温度から判断すると、

丼もちゃんと温めてあって?、麺を

リフトすれば、湯気の立つアツアツ状態♡

煮干し系のラーメンとなってはいるものの、

透明感のあるスープは、煮干しの風味は

程々ですので、煮干しが苦手な方でも

美味しく頂けるとは思われますね。

ストレートの細麺との相性も

良くて美味しく、完食させて頂きました』(ゆっきょしさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆らぁ麺 かりよん(仮)住所 : 東京都港区高輪2-15-21TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:佐藤明日香

