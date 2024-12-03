浦項vs神戸 スタメン発表
[12.3 ACLEリーグステージ第6節](浦項)
※19:00開始
主審:アリレザ・ファガニ
副審:アントン・シュチェティニン、アシュリー・ビーチャム
<出場メンバー>
[浦項スティーラーズ]
先発
GK 1 ユン・ピョングッ
DF 2 イォ・ジュンウォン
DF 4 チョン・ミングァン
DF 26 イ・テソク
DF 34 イ・ギュベク
MF 7 キム・インソン
MF 8 オベルダン
MF 10 ペク・ソンドン
MF 16 ハン・チャンヒ
FW 9 ジョルジュ・テイシェイラ
FW 37 ホン・ユンサン
控え
GK 21 ファン・インジェ
DF 23 イ・ドンヒョプ
DF 5 ジョナサン・アスプロポタミティス
DF 55 チェ・ヒョンウン
MF 13 ユン・ソクジュ
MF 18 カン・ヒョンジェ
MF 70 ファン・ソウン
MF 88 キム・ドンジン
FW 11 チョ・ソンジュン
FW 27 チョン・ジェヒ
FW 77 ワンデルソン
FW 89 キム・ミョンジュン
監督
パク・テハ
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 50 オビ・パウエル・オビンナ
DF 2 飯野七聖
DF 23 広瀬陸斗
DF 55 岩波拓也
DF 81 菊池流帆
MF 14 汰木康也
MF 25 鍬先祐弥
MF 44 日高光揮
FW 22 佐々木大樹
FW 30 山内翔
FW 96 山口蛍
控え
GK 21 新井章太
GK 60 亀田大河
DF 15 本多勇喜
DF 19 初瀬亮
MF 7 井手口陽介
MF 88 森岡亮太
FW 35 冨永虹七
FW 9 宮代大聖
監督
吉田孝行
※19:00開始
主審:アリレザ・ファガニ
副審:アントン・シュチェティニン、アシュリー・ビーチャム
<出場メンバー>
[浦項スティーラーズ]
先発
GK 1 ユン・ピョングッ
DF 2 イォ・ジュンウォン
DF 4 チョン・ミングァン
DF 26 イ・テソク
DF 34 イ・ギュベク
MF 7 キム・インソン
MF 8 オベルダン
MF 10 ペク・ソンドン
MF 16 ハン・チャンヒ
FW 37 ホン・ユンサン
控え
GK 21 ファン・インジェ
DF 23 イ・ドンヒョプ
DF 5 ジョナサン・アスプロポタミティス
DF 55 チェ・ヒョンウン
MF 13 ユン・ソクジュ
MF 18 カン・ヒョンジェ
MF 70 ファン・ソウン
MF 88 キム・ドンジン
FW 11 チョ・ソンジュン
FW 27 チョン・ジェヒ
FW 77 ワンデルソン
FW 89 キム・ミョンジュン
監督
パク・テハ
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 50 オビ・パウエル・オビンナ
DF 2 飯野七聖
DF 23 広瀬陸斗
DF 55 岩波拓也
DF 81 菊池流帆
MF 14 汰木康也
MF 25 鍬先祐弥
MF 44 日高光揮
FW 22 佐々木大樹
FW 30 山内翔
FW 96 山口蛍
控え
GK 21 新井章太
GK 60 亀田大河
DF 15 本多勇喜
DF 19 初瀬亮
MF 7 井手口陽介
MF 88 森岡亮太
FW 35 冨永虹七
FW 9 宮代大聖
監督
吉田孝行