コンピューティング専門誌の「XDA」は12月2日(カナダ時間)、「Microsoft sends a warning to anyone using Windows 11 on incompatible hardware」において、MicrosoftがWindows 11の最小システム要件を満たさないデバイスに免責事項を追加したと報じた。最小システム要件を満たさないデバイスでWindows 11を実行しているユーザーは、板挟みになる可能性があると注意を呼びかけている。Microsoft sends a warning to anyone using Windows 11 on incompatible hardware