ÂçÃ«æÆÊ¿¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿LA¥¿¥¤¥à¥º¤¬¸ø¼°¡¦ÆÈÀêËÜ¤òÆüÊÆÆ±»þÈ¯Çä¤Ø¡ÖÅÁÀâ¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ø¤ªÏ¢¤ì¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÊÆ¹ñºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÆü´©»æ¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¤¥à¥º¡×¤¬º£·î£²£´Æü¡¢£·Ç¯´Ö¤ò¤«¤±¤Æ»£±Æ¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¼Ì¿¿£±£°£°ÅÀ¤È£±£³Ëü»ú°Ê¾å¤Î¾Ü½Ò¤Ç°Î¶È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë½ñÀÒ¡Ö£Ï£È£Ô£Á£Î£É¡Ç£Ó¡¡£Ê£Ï£Õ£Ò£Î£Å£Ù¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±½ñ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎËÝÌõ½ÐÈÇ¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡£ËèÇ¯£±£°·îÈ¾¤Ð¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëàÀ¤³¦ºÇÂç¤Î½ñÀÒ¤Î¸«ËÜ»Ôá¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿Ã´Åö¼Ô¤¬Ç´¤ê¶¯¤¯¸ò¾Ä¤·¤¿Ëö¤Ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï£±£²·îÃæ½ÜÈ¯Çä¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼èºà¤·¤¿¾å¤Ç¤½¤ÎÆâÍÆ¤âËÜ¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¤ÏÆüÊÆÆ±»þÈ¯Çä¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¤Þ¤ì¤Ë¤ß¤ëµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤ÇËÝÌõ¤ÈÁõÃú¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÇßÅÄÄ¾´õÅý³çÊÔ½¸Ä¹¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÀµ¼°ËÝÌõ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¹»Î»¤Þ¤Ç£³½µ´Ö¡£¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤âºÇ¹âÃæ¤ÎºÇ¹â¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤¤ÈÂÅ¶¨¤Ï°ìÀÚ¤»¤º¡¢Ä¶°ìÎ®¤ÎËÝÌõ¼Ô¤µ¤ó¡¢¥«¥Ð¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤µ¤ó¡¢¹»±Ü¤µ¤ó¤ËÂçµÞ¤®¤Ç°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÍè¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤¹¤´¤¤ËÜ¡¢¤¼¤Ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ºÇ¹â¤Î¸¶¹Æ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢Ä¶¡¦ÌÔÂ®¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¤Þ¤µ¤ËÊ¸²½º×¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡£³½µ´Ö¡¢²ñµÄ¼¼¤Ë¤³¤â¤Ã¤ÆÊÔ½¸ºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¤¬¿É¶ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö£Í£Ì£ÂÂç¹¥¤¤Ê¿È¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÌîµå»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë³èÌö¤ËÇ»Ì©¤Ë¿»¤ì¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¾Ü½ÒÎÌ¡¢¤½¤·¤Æ¼Ì¿¿¤È¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤È°µ´¬¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¸½»þÅÀ¤Î·èÄêÈÇ¤È¸Æ¤Ù¤ëËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö£Ï£È£Ô£Á£Î£É¡Ç£Ó¡¡£Ê£Ï£Õ£Ò£Î£Å£Ù¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡À¤³¦°ì¤Ø¤ÎÁ´µ°À×¡×¡£ÀÇ¹þ¤ß£¶£¹£³£°±ß¤È¤¤¤¦¶¯µ¤¤ÎÃÍÃÊÀßÄê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ËþºÜ¤À¤È¤¤¤¦¡££Ì£Á¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Î¸ø¼°£È£Ð¤Ç¤â¡ÖÅÁÀâ¤Ø¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ø¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¤ªÏ¢¤ì¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÜ¼¡¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î»î¹ç¡×¡ÖÅÁÀâÁ°Ìë¡×¡Ö´õÂå¤ÎÅ·»È¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤«¡©¡×¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤ÎºÇ½ª¾Ï¡×¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ï¥´¥ó¤ÊÆü¡¹¡×¡Ö¿·Å·ÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¡×¡ÖÊ¸²½¸½¾Ý¡×¡Ö¸²Èù¶À¤Î²¼¡×¡ÖÎò»ËÅª¥·¡¼¥º¥ó¡×¡Ö¡ØÀ¤³¦°ì¡Ù¤Ø¡×¡ÖÂç¤¤Ê¼ý³Ï¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¹àÌÜ¤¬¥º¥é¥ê¡£ÂçÃ«¤ÏÆüËÜ¤À¤«¤é¤³¤½ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁ´À¹¤Ç¡¢¶áÇ¯¤Ï¿ô£±£°£°£°ÉôÇä¤ì¤ì¤Ð¥Ò¥Ã¥ÈËÜ°·¤¤¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ê¤é½ÐÈÇ³¦¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥óËÜ¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£