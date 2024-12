11月29日〜12月1日までの全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、藤井道人監督&横浜流星主演の映画『正体』が、初週金土日動員16万6000人、興収2億200万円をあげ、初登場1位を獲得した。2位は、公開から2週連続で首位だった『室井慎次 生き続ける者』が、週末金土日動員11万5000人、興収1億4100万円をあげたものの、ワンランクダウン。累計では動員95万人を超え、興収が13億円に迫っている。

3位は、先週3位発進となった『六人の嘘つきな大学生』が、週末金土日動員7万5000人、興収9万2000万円をあげ同順位をキープ。累計では動員24万人、興収3億3500万円を突破。4位は、公開4週目を迎えた『劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK』が、先週の2位から2ランクダウンした。5位は、人気のストップモーションアニメをCGアニメ化した『PUI PUIモルカー ザ・ムービー MOLMAX』が、初週金土日動員4万6000人、興収5800万円をあげ初登場。ヒューマンキャラクターのボイスキャストとして相葉雅紀と大塚明夫が参加している。その他、9位には宮崎駿監督作『ルパン三世 カリオストロの城』(東宝)の公開45周年記念上映がランクインした。通常版の本編上映後には、2025年に公開される“ルパン三世”完全新作劇場版『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE(仮題)』の特報ロングバージョンが流れるなど、話題になっている。11月29日〜12月1日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。第1位:『正体』第2位:『室井慎次 生き続ける者』第3位:『六人の嘘つきな大学生』第4位:『劇場版「進撃の巨人」完結編 THE LAST ATTACK』第5位:『PUI PUIモルカー ザ・ムービー MOLMAX』第6位:『WEST.10th Anniversary Live“W”Film Edition』第7位:『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』第8位:『ヴェノム:ザ・ラストダンス』第9位:『ルパン三世 カリオストロの城』第10位:『海の沈黙』