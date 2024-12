◆渡辺直美、BBCから高く評価

【モデルプレス=2024/12/03】お笑いタレントの渡辺直美が、英BBCが3日に発表した「100人の女性(BBC 100 Women 2024:Who is on the list this year?)」に選出された。BBCは、人々を鼓舞し影響を与えた、2024年を代表する女性100人のリストを発表。渡辺は「日本で最も有名なインフルエンサーの1人」と紹介された。

◆「旧優生保護法」勝訴の鈴木由美さんら名連ねる

BBCは渡辺について「日本の新世代の女性コメディアンの道を切り開いてきた」「男性中心の日本コメディの壁を打ち破り、人気バラエティコンテンツを生み出してきた」と、日本の女性芸人の地位向上に貢献した功績を評価。さらに「日本における体型の固定観念を変えることにも貢献し、“ぽちゃかわいい”と呼ばれる体型肯定ムーブメントの先頭に立っている。彼女は日本で初めて、プラスサイズの服を提供するブランドを立ち上げた」と、体型に関する新たな価値観を提供している点も賞賛した。同リストには、旧優生保護法で不妊手術を強制されたとして国に賠償を求めた裁判で、原告の1人となった鈴木由美さんも日本から選出。今年7月3日、同裁判の最高裁判決が下され、鈴木さんらの勝訴が決定した。そのほか、女性として世界最長の宇宙滞在記録を持つ宇宙飛行士のスニータ・ウィリアムズ氏、性的暴行被害者のジゼル・ペリコ氏、女優のシャロン・ストーン、オリンピック選手のレベッカ・アンドラーデ氏、アリソン・フェリックス氏、ノーベル平和賞受賞者のナーディーヤ・ムラード氏らがリストに名を連ねた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】