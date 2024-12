「つまずきポイント」徹底攻略！受験Dr.「算数男子のための 直前期 今から伸ばす 開成中学国語戦略講座」

中学受験専門の個別指導塾・家庭教師派遣の受験Dr.は、「算数男子のための 直前期 今から伸ばす 開成中学国語戦略講座」を2024年12月23日(月)に開講します。

中学受験専門の個別指導塾・家庭教師派遣の受験Dr.は、「算数男子のための 直前期 今から伸ばす 開成中学国語戦略講座」を2024年12月23日(月)に開講。

■「算数男子のための 直前期 今から伸ばす 開成中学国語戦略講座」とは

●開成志望の「国語に悩む6年算数男子」対象

●「算数男子の思考回路」に基づいた「つまずきポイント」を徹底攻略

●大学受験まで役立つ「国語のプロの解法」をお伝え

■開催概要

講座名:算数男子のための 直前期 今から伸ばす 開成中学国語戦略講座

日程 :2024年12月23日(月)

内容 :「違い・変化・共通点問題」の解法 18:30〜19:55

「どういうこと」問題の解法 20:05〜21:30

【講座受講料】

レギュラー(2コマ受講)7,744円/1コマ85分(税込)

スポット (1コマ受講)8,800円/1コマ85分(税込)

【お申し込み】

電話(03-5304-8225)もしくは下記申し込みフォーム

https://www.chugakujuken.com/lp/kaisei-kokugo-kouza/

【担当講師】

春野 陽子 講師

クラウンドクター講師 国語科指導最高責任者 御三家国語最高責任者

【注意事項】

・6年生対象 ※5年生以下受講不可

