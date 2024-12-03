「つまずきポイント」徹底攻略！受験Dr.「算数男子のための 直前期 今から伸ばす 開成中学国語戦略講座」
中学受験専門の個別指導塾・家庭教師派遣の受験Dr.は、「算数男子のための 直前期 今から伸ばす 開成中学国語戦略講座」を2024年12月23日(月)に開講します。
受験Dr.「算数男子のための 直前期 今から伸ばす 開成中学国語戦略講座」
中学受験専門の個別指導塾・家庭教師派遣の受験Dr.は、「算数男子のための 直前期 今から伸ばす 開成中学国語戦略講座」を2024年12月23日(月)に開講。
■「算数男子のための 直前期 今から伸ばす 開成中学国語戦略講座」とは
●開成志望の「国語に悩む6年算数男子」対象
●「算数男子の思考回路」に基づいた「つまずきポイント」を徹底攻略
●大学受験まで役立つ「国語のプロの解法」をお伝え
■開催概要
講座名：算数男子のための 直前期 今から伸ばす 開成中学国語戦略講座
日程 ：2024年12月23日(月)
内容 ：「違い・変化・共通点問題」の解法 18:30〜19:55
「どういうこと」問題の解法 20:05〜21:30
【講座受講料】
レギュラー(2コマ受講)7,744円／1コマ85分(税込)
スポット (1コマ受講)8,800円／1コマ85分(税込)
【お申し込み】
電話(03-5304-8225)もしくは下記申し込みフォーム
https://www.chugakujuken.com/lp/kaisei-kokugo-kouza/
【担当講師】
春野 陽子 講師
春野 陽子 講師
クラウンドクター講師 国語科指導最高責任者 御三家国語最高責任者
【注意事項】
・6年生対象 ※5年生以下受講不可
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