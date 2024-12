女性の未来の利益と今の生活を豊かに！グローバルクラウドエステート「CAMEL」

グローバルクラウドエステートでは、不動産特定共同事業法に基づいた、2万円から行える不動産投資サービス「CAMEL」を展開しています。

グローバルクラウドエステートでは、不動産特定共同事業法に基づいた、2万円から行える不動産投資サービス「CAMEL」を展開。

申し込み手続きから投資まで、全てWEB上で利用できる不動産特化型クラウドファンディングです。

現在、「CAMEL25号 日高ポークプロジェクト」「CAMEL26号 ラスアルハイマ不動産/MASAレジデンス」の2案件を募集をしています。

■CAMEL25号 日高ポークプロジェクト 概要

株式会社グローバルクラウドエステートのCAMEL25号ファンドとして、「日高ポークプロジェクト」を投資対象に運用を行うものです。

【日高ポークの魅力】

日高地方の清浄な空気と豊かな自然の中で育まれた豚は、ストレスフリーな環境で健康に成長します。

自然の恵みをたっぷり受けた日高ポークは、肉質が柔らかく、脂身が少なく、風味豊かに育ちます。

オレイン酸を豊富に含み、ヘルシーな日高ポークは、持続可能な農業と食の安全を両立。

【5大特典有り!!!】

10万円以上の投資 :北海道産ゆめぴりか5kg×2

20万円以上の投資 :日高ポーク特撰しゃぶしゃぶ(限定50名様)

もしくはAmazonギフト券1万円

50万円以上の投資 :北海道産毛ガニ3尾

100万円以上の投資:うなぎ川昌の国産うなぎ 炭火蒲焼×10

200万円以上の投資:ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート&スパ

(2名様 平休日1泊2食付)

※在庫数に限りがあるので、商品が変更になる可能性があります。

変更になる場合、同程度の商品をお送りします。

CAMEL26号 ラスアルハイマ不動産/MASAレジデンス

■CAMEL26号 ラスアルハイマ不動産/MASAレジデンス 概要

株式会社グローバルクラウドエステートの CAMEL26号ファンドとして、観光・急速な建設ラッシュで注目のラスアルハイマのアル・マルジャン島にある「MASAレジデンス」を投資対象に運用を行うものです。

MASAレジデンスは総戸数394戸の全室フルオーシャンビュー。

アル・マルジャン島初のレジデンスです。

自然環境の美しさ、モダンラグジュアリー、穏やかな暮らしが見事に調和した楽園は、居住者に快適な暮らしを提供し、高級感のあるリゾート感を演出します。

レジデンスに一歩足を踏み入れると、流れ落ちるインフィニティ・プールが迎えてくれます。

遊び心いっぱいのキッズプール、静かなバブルプール、荘厳なプランジプール。

全部で6つのプールがある共用エリアでは、息をのむような海を眺めながら、くつろいだり、日光浴をしたり、リラックスとレクリエーションを組み合わせたライフスタイルを楽しめます。

他にもジム、スチーム、サウナ、スパなど、ユニークな建物のデザインにマッチした一流のアメニティが備わっています。

MASAレジデンス

■CAMELの特徴

(1)少額で手軽に始められる!

CAMELなら1口20,000円からでも不動産投資ができます。

通常の不動産の購入に必要なローン審査や複雑な契約手続きも必要ありません。

元本割れリスクも少ないので手軽に不動産投資を始められます。

(2)WEB上で投資ができる!

CAMELは、会員登録からファンドへの出資、運用状況の確認まで全てWEB上で行えるようになっています。

場所や時間を問わず、好きな時に好きなところからCAMELを利用できます。

