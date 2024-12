米大リーグ(MLB)・ドジャースの大谷翔平の全軌跡を記した『L.A. TIMES』公式・独占本『OHTANI’S JOURNEY 大谷翔平 世界一への全軌跡』(L.A. Times編/サンマーク出版刊)が24日に発売される。アメリカ最大規模の日刊紙・Los Angeles Times(ロサンゼルス・タイムズ)。大谷の取材にはエンゼルスへの移籍前から熱心に取り組み、2024年のドジャースでの大活躍に至るまで、地元紙ならではの肉薄した視点で精緻に報道し続けてきた。

本書は、同紙の長年にわたる大谷ウォッチングの成果を、日本での二刀流挑戦から3度目のMVP受賞まで、印象的な写真と読み応えたっぷりの記事で結実させた集大成となる一冊。同紙が7年間かけて撮影した大谷の100点を超える写真と13万字以上の詳述で、全人未踏の偉業を振り返る。日本では報道されていない写真、エピソードが満載となっている。■目次 Contents史上最高の試合 Greatest game… ever伝説前夜 Before the legend希代の天使 A rare Angelスーパースターかスーパーヒーローか? Superstar or superhero?エンゼルスでの最終章 Angels:Final chaptersバンドワゴンな日々 Life on the bandwagon新天地ドジャースへ It’s time for Doger baseball文化現象 Cultural phenomenon顕微鏡の下 Under the microscope歴史的シーズン Season to remember「世界一」へ Heading to finish大きな収穫 The big payoff■本書の主なエピソード・「彼を敬遠するのはよくないことだ」大谷の「50-50」達成試合後に相手監督が明かした一言・MLB挑戦前夜の2017年、L.A.TIMES記者が岩手まで訪れて追いかけた「野球少年」の素顔・「大谷は野球のすべてを吸収している」入札合戦に勝利したエンゼルスGMが初対面で得た確信・大谷は日本だからこそ誕生した…漫画『MAJOR』にあこがれた少年は現実でそれを上回った・一振りで空気を変えた…デビュー戦で本塁打を放った大谷を中心にドジャースは回り始めた・2025年日本開催のドジャース開幕戦、大谷のマウンド復帰はあるのか