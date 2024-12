▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 2本目▶2024年11月29日(金) 千葉LOOK▶書き手:アオキテツ(G)◆ ◆ ◆早いもんで11月ももうお終い去年の今頃はもうモッズコートだのダウンジャケットだのを着ていたような気がするんだがなぁてな訳でツアー2公演目はアオキテツが書きます。つっても昨日と同じく千葉ルックなんやけどね今回のライブは非常にサクサクと曲をやっていく感じがとても俺好みである。俺はライブに遊びに行ったならとにかく沢山曲を聴きたいタイプなもんでね、早く曲やろうぜ!ってライブ中でもめっちゃ思ってる時とかしょっちゅうやし

