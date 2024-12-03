µíÆý¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÀø¤ó¤Ç¤¿à6¤Ä¤Î·Áá¤Ë1.8Ëü¿Í¤ÎÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¡¡¡Ö¤ï¤¢¡Á¡ª¡¡¶Å¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤³¤À¤ï¤ê¡×
ÅìËÌ¤Î¥í¡¼¥«¥ëµíÆý¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö»Å³Ý¤±¡×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£¤½¤ó¤ÊÈ¯¸«¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©ºß½»¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¤Õ¤Ê¥Þ¥¢¥à¡÷okapi57142000¤µ¤ó¤¬2024Ç¯11·î18Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿²èÁü¤À¡£
ÀÄ¤¤¶õ¤Î²¼¡¢µí¤¿¤Á¤¬Áð¸¶¤ÇÁð¤ò¿©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤É¤«¤ÊÉ÷·Ê¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Õ¤Ê¥Þ¥¢¥à¤µ¤ó¤Ïµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¤³¤Îµí¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÂ¸ºß¤Ë¡£
¡ÖÌô²¦Æ²¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤ëµíÆý¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤Èµí¤µ¤ó¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÅìËÌ6¸©¤Î¤«¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¤Õ¤Ê¥Þ¥¢¥à¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤è¤ê¡Ë
¥Þ¥¸¡ª¡©¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤¦°ì²ó¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¤Û¡¢¤Û¤ó¤È¤À¡Á¡Á¡ª¡ª¡¡¤è¤¯¸«¤¿¤é¡¢µí¤ÎÊÁ¤Î°ìÉô¤¬»³·Á¸©¤ä½©ÅÄ¸©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª
22Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¤Õ¤Ê¥Þ¥¢¥à¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÀÄ¿¹¸©¡×
¤Õ¤Ê¥Þ¥¢¥à¤µ¤ó¤¬µí¤ÎÊÁ¤Î¡Ö»Å³Ý¤±¡×¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï17Æü¤ÎÄ«¿©»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öµí¤Î³¨¤ò²¿µ¤¤Ê¤¯¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢µí¤ÎÉ½¾ð¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼ä¤·¤½¤¦¤Ê¡¢ÀÚ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤è¤Í¤ÈÉ×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¤¢¤ì¡©¡¡¤â¤·¤«¤·¤Æµí¤ÎÊÁ¡¢ÀÄ¿¹¤Î¤«¤¿¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡¡Â¾¤Î¤âÅìËÌ6¸©¤Î¤«¤¿¤Á¤·¤Æ¤ë¡ª¡Ù¤Èµ¤¤Å¤¡¢¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤Õ¤Ê¥Þ¥¢¥à¤µ¤ó¡Ë
¤½¤¦¡¢µí¤¿¤Á¤ÏµíÆý¥Ñ¥Ã¥¯¤Î3¤Ä¤ÎÌÌ¤Ç£²Æ¬¤º¤ÄÊüËÒ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸©¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤Ê¤ó¤È¤â²Ä°¦¤¤Í·¤Ó¿´¤¬»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊµíÆý¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡©
µ¼Ô¤Ï29Æü¡¢Åö³º¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÌô²¦Æ²¡ÊËÜ¼Ò¡§´ä¼ê¸©À¹²¬»Ô¡Ë¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤À¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤¿¤±¤É...¡×
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎAWB¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬²Ý¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦µÈ¸¶¼Óµ¨¤µ¤ó¡£
µÈ¸¶¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅìËÌ6¸©¤Î»Å³Ý¤±¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìô²¦Æ²¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖALL WAY BASIC¡×¡ÊAWB¡Ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖËÒ¾ìµíÆý1000ml¡×¤À¡£
ËÒ¾ìµíÆý¤Ï¡¢2023Ç¯½©º¢¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¼ÒÆâ¤Ç¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤ËÀ©ºî¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºîÀ®¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²ñ¼ÒÍÍ¤È¤ÏÌ©¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Â¿¤¯¡¢Ìô²¦Æ²¤Î¤³¤È¤ä¹¥¤ß¤ò¤È¤Æ¤â¤è¤¯Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÅìËÌ6¸©¤Î·Á¤òµí¤ËÊ¶¤ì¹þ¤Þ¤»¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤À¤ºÎÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬·Ð°Þ¤Ç¤¹¡×¡ÊµÈ¸¶¤µ¤ó¡Ë
¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÅö½é¤«¤éÌô²¦Æ²¼ÒÆâ¤Ç¤â¹¥É¾¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öº£²ó¤ªµÒÍÍ¤Ë¤âµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤é¤·¤µ¤ÈÍ·¤Ó¿´¤Ë°î¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï1Ëü8000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê12·î3ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ï¤¢¡Á¡ª¡¡¶Å¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡Ö¤¹¤´¤¤¤³¤À¤ï¤ê´¶¤¸¤ë¡×
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤À¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤¿¤±¤Éµí¤ÎÌÏÍÍ¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£ÅÙÇã¤Ã¤¿¤é¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡×
¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤ËÂÐ¤·¡¢µÈ¸¶¤µ¤ó¤Ï
¡ÖÅìËÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¾¤ÎÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ë¤âÅö¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
µíÆý¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤ÇÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÒ¾ìµíÆý¤òÈÎÇä¤¹¤ëÌô²¦Æ²¤ÏÅìËÌ6¸©¤Ë387Å¹ÊÞ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤òÅ¸³«Ãæ¡Ê24Ç¯2·î»þÅÀ¡Ë¡£ËÌÅìËÌ¤Ç°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£