¡È¥Ö¥ë¡¼¡É¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¿·¥æ¥Ë¡¡ÃåÍÑ¤·¤¿Â¼¾å¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤¤¤¤¿§¡×¤ÈÈ¿±þ
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ä¥¯¥ë¥È¤¬¸ø³«
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï11·î30Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼ÕDAY2024¡×¤Ç¡¢2025Ç¯¤Î´ë²è¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à2¼ïÎà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£µåÃÄ¤Ï¸ø¼°YouTube¤Ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¥Ö¥ë¡¼¤ÎCREW¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤â¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¥Õ¥¡¥ó´¶¼ÕDAY¤ÇCREW¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î²ñ°÷ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÇÛÉÛ¤â¤µ¤ì¤ëCREW¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢º£µ¨¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Ö¥ë¡¼¤Î¥«¥é¡¼¤òºÎÍÑ¡£º£²ó¤Ï¥Í¥¤¥Ó¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¿å¿§¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿Â¼¾å¤Ï¡¢´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¡Ö¤¨¤¨¡¢¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¤Þ¤¡¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤ó¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Ã¤¹¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¥æ¥ËÎÉ¤¤¤è¤Í¡¼¡×¡Ö·ë¹½»Â¿·¤Ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÇÉ¼ê¤Ç¤¹¤ï¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ó¤«¡×¡ÖË¹»Ò¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤À¤±¿§¤¬°ã¤¦²û¤«¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÂ¼¿ÀÍÍ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¥Õ¥¡¥ó´¶¼ÕDAY¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢¡ÖTOKYO±í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î»î¹ç¤ÇÃåÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤Ï¥¥ã¥Ã¥×¤ä¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ë¤â¥°¥ê¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯»È¤ï¤ì¡¢¸ª¤«¤éÂ¤Ë¤«¤±¤Æ¥Í¥¤¥Ó¡¼¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë