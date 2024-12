韓国俳優パク・ボヨン、ソ・イングクが共演した話題作『ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた』(2021年)の放送が、CSホームドラマチャンネルで2日から始まった。同作は、死を目の前にした人間と、“滅亡”が繰り広げる甘く切ないラブストーリーを繰り広げるファンタジーラブロマンス。『力の強い女 ト・ボンスン』『アビス』などのパク・ボヨンが、余命100日を宣告された女性タク・ドンギョン役を好演。

ソ・イングクは『空から降る一億の星』以来3年ぶりのドラマ出演となり、神と人間の間の存在“滅亡”のキャラクターを演じた。歌手としてOSTにも参加するなど、ドラマを盛り上げた。ソ・イングク『SEO IN GUK「IN THE X」日本デビュー10周年記念ファンコンサート』の大阪公演の模様も、同チャンネルでCSベーシック初放送となる。■あらすじウェブ小説編集者として働くタク・ドンギョン(パク・ボヨン)。彼女はある日、脳腫瘍で余命100日の宣告をされたうえ、不運な出来事が重なり、絶望して「こんな世界滅びろ」と願ってしまう。その夜、彼女の家に自身を滅亡と名乗る不思議な男(ソ・イングク)が、願いを聞いたとやってくる。全16話。日本語字幕版。演出:クォン・ヨンイル脚本:イム・メアリー出演:パク・ボヨン、ソ・イングク、イ・スヒョク、カン・テオ、 シン・ドヒョン12月2日(月)スタート、月〜金曜午前7時〜■『SEO IN GUK「IN THE X」日本デビュー10周年記念ファンコンサート<大阪公演>』2023年11月に日本デビュー10周年を記念して開催したファンコンサート「IN THE X」。東京公演とは異なったセットリストで数々のヒット曲を披露し観客を魅了した。出演:ソ・イングク12月22日(日)午後8時30分〜/ベーシックCH初