日本のHIP HOPレーベル・FUTURE SHOCKがおよそ20年の時を経て再始動、新作EP『One for the culture, Two for the future』を12月4日に配信リリースする。関連記事: POP YOURSルポ、ポップカルチャーとしてのヒップホップが息づく場 再始動後初となる今回の新作EPには、今なお愛され続けるクラシックであるTOKONA-X「WHO ARE U?」、SOUL SCREAM「蜂と蝶」をそれぞれDouble Clapperz、Yohji Igarashiが新たに手掛けたREMIX、そしてSALUと韓国のプロデューサーDJ MURFによる先行シングルに加え、D.OとRed EyeとタイのシンガーFlower.farといった国境を超えたコラボ楽曲、日本のHIP HOPを語る上で欠かせないクラシックDJ PMX feat. MACCHO & ZEEBRA「No Pain No Gain」にインスパイアされたD.O、SALU、NORIKIYOといった強力なMC達による楽曲も収録されている。

FUTURE SHOCKからは今後も様々なリリースも予定されているとのこと。<リリース情報>『One for the culture, Two for the future』2024年12月4日(水)リリースhttps://linkco.re/30efSuqs=収録曲=1. TOKONA-X「WHO ARE U? (Double Clapperz Remix)」Lyric: TOKONA-XMusic: DJ RYOWRemixed by Double ClapperzMastered by Ryusei @ ebonyeyes studio2. D.O, SALU, NORIKIYO「On The Way To The Glory (Prod. GooDee)」Lyric: D.O, SALU, NORIKIYOMusic: GooDeeMixed & Mastered by I-DeA @ 9sari Studio3. Red Eye, D.O, Flower.far 「Blood Line (Prod. DJ MURF)」Lyric: Red Eye, D.O, Flower.farMusic: DJ MURFRecorded and Mixed by DJ MURFMastered by Ryusei @ ebonyeyes studio4. SALU「Only Lord Knows (Prod. DJ MURF)」Lyric: SALU, B-YASMusic: DJ MURFRecorded & Mixed & Mastered by JIGG @ St'em Studio5.SOUL SCREAM「蜂と蝶 (Yohji Igarashi 2024 Remix)」Lyric: HAB I SCREAM, E.G.G. MANMusic: DJ CELORYRemixed by Yohji IgarashiMixed & Mastered by Ryusei @ ebonyeyes studioLabel: FUTURE SHOCK / FutilusPPODUCER: B-YASDIRECTOR: ROCK EARTWORK: Mika (FUTURE SHOCK)A&R: Mika, Ryouichi Fujinuma, Rita IchimuraFUTURE SHOCK https://www.instagram.com/future.shock.3.0/