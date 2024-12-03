ヒップホップレーベルFUTURE SHOCK、20年の時を経て新作EP配信
日本のHIP HOPレーベル・FUTURE SHOCKがおよそ20年の時を経て再始動、新作EP『One for the culture, Two for the future』を12月4日に配信リリースする。
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再始動後初となる今回の新作EPには、今なお愛され続けるクラシックであるTOKONA-X「WHO ARE U?」、SOUL SCREAM「蜂と蝶」をそれぞれDouble Clapperz、Yohji Igarashiが新たに手掛けたREMIX、そしてSALUと韓国のプロデューサーDJ MURFによる先行シングルに加え、D.OとRed EyeとタイのシンガーFlower.farといった国境を超えたコラボ楽曲、日本のHIP HOPを語る上で欠かせないクラシックDJ PMX feat. MACCHO & ZEEBRA「No Pain No Gain」にインスパイアされたD.O、SALU、NORIKIYOといった強力なMC達による楽曲も収録されている。
FUTURE SHOCKからは今後も様々なリリースも予定されているとのこと。
＜リリース情報＞
『One for the culture, Two for the future』
2024年12月4日（水）リリース
https://linkco.re/30efSuqs
=収録曲=
1. TOKONA-X「WHO ARE U? (Double Clapperz Remix)」
Lyric: TOKONA-X
Music: DJ RYOW
Remixed by Double Clapperz
Mastered by Ryusei @ ebonyeyes studio
2. D.O, SALU, NORIKIYO「On The Way To The Glory (Prod. GooDee)」
Lyric: D.O, SALU, NORIKIYO
Music: GooDee
Mixed & Mastered by I-DeA @ 9sari Studio
3. Red Eye, D.O, Flower.far 「Blood Line (Prod. DJ MURF)」
Lyric: Red Eye, D.O, Flower.far
Music: DJ MURF
Recorded and Mixed by DJ MURF
Mastered by Ryusei @ ebonyeyes studio
4. SALU「Only Lord Knows (Prod. DJ MURF)」
Lyric: SALU, B-YAS
Music: DJ MURF
Recorded & Mixed & Mastered by JIGG @ St'em Studio
5.SOUL SCREAM「蜂と蝶 (Yohji Igarashi 2024 Remix)」
Lyric: HAB I SCREAM, E.G.G. MAN
Music: DJ CELORY
Remixed by Yohji Igarashi
Mixed & Mastered by Ryusei @ ebonyeyes studio
Label: FUTURE SHOCK / Futilus
PPODUCER: B-YAS
DIRECTOR: ROCK E
ARTWORK: Mika (FUTURE SHOCK)
A&R: Mika, Ryouichi Fujinuma, Rita Ichimura
FUTURE SHOCK https://www.instagram.com/future.shock.3.0/
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再始動後初となる今回の新作EPには、今なお愛され続けるクラシックであるTOKONA-X「WHO ARE U?」、SOUL SCREAM「蜂と蝶」をそれぞれDouble Clapperz、Yohji Igarashiが新たに手掛けたREMIX、そしてSALUと韓国のプロデューサーDJ MURFによる先行シングルに加え、D.OとRed EyeとタイのシンガーFlower.farといった国境を超えたコラボ楽曲、日本のHIP HOPを語る上で欠かせないクラシックDJ PMX feat. MACCHO & ZEEBRA「No Pain No Gain」にインスパイアされたD.O、SALU、NORIKIYOといった強力なMC達による楽曲も収録されている。
＜リリース情報＞
『One for the culture, Two for the future』
2024年12月4日（水）リリース
https://linkco.re/30efSuqs
=収録曲=
1. TOKONA-X「WHO ARE U? (Double Clapperz Remix)」
Lyric: TOKONA-X
Music: DJ RYOW
Remixed by Double Clapperz
Mastered by Ryusei @ ebonyeyes studio
2. D.O, SALU, NORIKIYO「On The Way To The Glory (Prod. GooDee)」
Lyric: D.O, SALU, NORIKIYO
Music: GooDee
Mixed & Mastered by I-DeA @ 9sari Studio
3. Red Eye, D.O, Flower.far 「Blood Line (Prod. DJ MURF)」
Lyric: Red Eye, D.O, Flower.far
Music: DJ MURF
Recorded and Mixed by DJ MURF
Mastered by Ryusei @ ebonyeyes studio
4. SALU「Only Lord Knows (Prod. DJ MURF)」
Lyric: SALU, B-YAS
Music: DJ MURF
Recorded & Mixed & Mastered by JIGG @ St'em Studio
5.SOUL SCREAM「蜂と蝶 (Yohji Igarashi 2024 Remix)」
Lyric: HAB I SCREAM, E.G.G. MAN
Music: DJ CELORY
Remixed by Yohji Igarashi
Mixed & Mastered by Ryusei @ ebonyeyes studio
Label: FUTURE SHOCK / Futilus
PPODUCER: B-YAS
DIRECTOR: ROCK E
ARTWORK: Mika (FUTURE SHOCK)
A&R: Mika, Ryouichi Fujinuma, Rita Ichimura
FUTURE SHOCK https://www.instagram.com/future.shock.3.0/