¡Ú2025Ê¡ÂÞ¡Û11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é»öÁ°ÃêÁªÈÎÇäÃæ¡ª ¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤«¤é¡Ö¿©ÉÊÊ¡ÂÞ¡×¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¡ÂÞ¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
12·î5Æü¤Þ¤Ç¤Î»öÁ°ÃêÁªÈÎÇäÃæ¡ª ¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¿©ÉÊÊ¡ÂÞ¡×
Ê¡ÂÞ¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÏÂ¿©ºà¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤â¤Ø¤¸¡×¤Î´³»Ù¾¦ÉÊ¤Ê¤É¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌó21ÅÀ¤âÆþ¤Ã¤¿Ê¡ÂÞ¤Ç¤¹¡ª ¼ÂÅ¹ÊÞ¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤È¤â¤Ë2024Ç¯11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é12·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î»öÁ°ÃêÁªÃæ¡¢ÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¾æÉ×¤Ê¥³¥Ã¥È¥óÀ¸ÃÏ¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ï¡¢ÊØÍø¤ÊÆâ¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«¤±¸ý¤Ï¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ÙÊª¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¢ö
ÌÂ¤Ã¤¿¤é¥³¥ì¡ª °û¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¡ÂÞ¿Íµ¤¥»¥Ã¥È¡×
»×¤ï¤º¡¢¤É¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ë¤·¤è¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¡ÂÞ¿Íµ¤¥»¥Ã¥È¡×¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¿·Ç¯¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ÈË¤«¤Ê´Å¤µ¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É2025¡×¤È¡¢¹á¤ê¡¦Ì£¤ï¤¤¤Î½¨°ï¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¶ìÌ£¤È¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÉ÷Ì£¤Î¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë ¥À¡¼¥¯¥í¡¼¥¹¥È ¥«¥ë¥â¥Ç¥ß¥Ê¥¹ÃÏ¶è¡×¤Î°û¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î3¼ï¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿Ê¡ÂÞ¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥àÀ¸ÃÏÉ÷¤ÎÁÇºà¤Ç³°Â¦¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÀÖ¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤È¥í¥´»É½«¤¬¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¡ª
¤³¤À¤ï¤êÇÉ¤Ï¥³¥ì¡ª ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¡ÂÞ¹ë²Ú¥»¥Ã¥È¡×
¤³¤À¤ï¤êÇÉ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¡ÂÞ¹ë²Ú¥»¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡ª
ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ò»×¤ï¤»¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Î¡Ö¥â¥«¥Þ¥¿¥ê¡×¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤ÎºÇ¹âÅùµéÆ¦¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«Í¢½Ðµ¬³Ê¡Ë¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¤¿ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥óNo.1¡×¡¢¸ÄÀºÝÎ©¤Ä¥Þ¥ó¥Ç¥ê¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ï¡¼¥Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷Ì£¤Î¡Ö´³»ÙàÝàê ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ ¥¢¥Á¥§ ¥À¡¼¥¯¥í¡¼¥¹¥È¡×¤Î3¼ï¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢¹âµé´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦ÊÁ¤Î¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥í¥´ÉÕ¤¤ÇÆâÂ¦¤Ë¤ÏÊØÍø¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¡ªÀäÌ¯¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥é¡¼¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¢ö
¤¿¤Ã¤×¤ê28ÇÕÊ¬¡ª 5¼ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¡ÂÞ¡×
¤³¤Î»þ´ü¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É2025¡×¤ä¡Ö´³»ÙàÝàê ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ ¥¢¥Á¥§ ¥À¡¼¥¯¥í¡¼¥¹¥È¡×¤Ê¤É5¼ï¤Î¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê28ÇÕÊ¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥¢¥½¡¼¥È¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
½À¤é¤«¤¤ÁÇºà¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ÏÆâÂ¦¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ç¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤È¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£¼ê»ý¤Á¤È¸ª³Ý¤±¤Î2WAY¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡ªº£Ç¯¤ÎÅß¤Ï¡Ö¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÊ¡ÂÞ¡×¤È°ì½ï¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¡Ö¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à2025Ç¯Ê¡ÂÞ¡×ÈÎÇä³µÍ×
Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á¡¡¢¨°ìÉô¤Ï»öÁ°ÃêÁª¼õÉÕÃæ
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯½éÇä¤ê¡Á
¢¨³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÊ¡ÂÞÈÎÇäÆü¤È¼è°·¤¤¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤Ï¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Î¤ß°ú´¹·ôÇÛÉÛ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ú´¹·ô¤ÎÍÌµ¡¢ÇÛÉÛ¾ì½ê¤È»þ´Ö¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¤´ÍøÍÑ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¾õ¶·¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¡¢ÆâÍÆ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¡ÂÞ¤ÎÌ¾¾Î¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
▶▶¡ÖÊ¡ÂÞ¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Text¡§ÃæÅèÈþ·î
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£