人気アニメ『BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-』第36話のあらすじ&場面カットが公開された。『週刊少年ジャンプ』で2001年から2016年まで連載していた『BLEACH』は、死神・朽木ルキアと出会い、死神の力を得た主人公・黒崎一護と、その仲間たちの活躍を描いたストーリー。コミックスの累計発行部数は1億3000万部以上で、ゲーム化、2018年に福士蒼汰主演で実写映画化もされたほか、テレビアニメが2004年〜2012年まで放送された。「千年血戦篇」は原作ラストまで制作予定となっており、テレビアニメ放送は2012年3月以来、約10年ぶりで、2022年10月〜12月に第1クール、2023年7月〜9月に第2クールが放送された。

■第36話「BABY,HOLD YOUR HAND 2 [NEVER ENDING MY DREAM]」あらすじ却師完聖体である『神の裁き』で、変貌し襲い掛かるリジェ・バロ。攻撃しても無傷のリジェを前に京楽春水は、万事の次の一手として、卍解で応戦するのだった。一方、第四枝街では、疋殺地蔵をもってしてなお打ち倒せず変容を続けるペルニダとの戦いに、涅ネムが介入する。戦局から情報を吸い上げ進化していくペルニダと、マユリの命令の有無ではなく自ら考え成長し使命を果たそうとするネム。戦いの果てにあるのは……。