スペイン遠征に臨むU-16日本代表メンバーが発表！ 海外組は2名招集【スペイン遠征】
日本サッカー協会(JFA)は3日、スペイン遠征に臨むU-16日本代表メンバーを発表した。
廣山望監督が率いるU-16日本代表。10月に行われたAFC U17アジアカップサウジアラビア2025予選では、3連勝を収めて出場権を獲得していた。
今回のスペイン遠征では、12日、14日にU-16スペイン代表と対戦。17日にはバレンシアとも対戦する。
今回のメンバーには高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2024 ファイナルに参加する選手は不参加に。海外組では、スペインのカラベラでプレーするDFバンデラ吉田健太やアメリカのロサンゼルスFCでプレーするGK村松秀司が参加する。
今回発表されたU-16日本代表メンバーは以下の通り。
◆U-16日本代表メンバー
GK
1.村松秀司(ロサンゼルスFC/アメリカ)
12.松浦大翔(アルビレックス新潟U-18)
DF
21.薄井翼(浦和レッズユース)
3.バンデラ吉田健太(カラベラ/スペイン)
4.横井佑弥(ガンバ大阪ユース)
5.篠崎健人(市立船橋高校)
16.藤井翔大(横浜F・マリノスユース)
2.藤田明日翔(川崎フロンターレU-18)
17.メンディーサイモン友(流通経済大学付属柏高校)
MF
20.瀬口大翔(ヴィッセル神戸U-18)
8.小林志紋(サンフレッチェ広島F.Cユース)
7.今井宏亮(東京ヴェルディユース)
13.樺山文代志(興国高校)
15.針生涼太(清水エスパルスユース)
6.野口蓮斗(サンフレッチェ広島F.Cユース)
14.神田泰斗(大宮アルディージャU18)
19.武本匠平(アビスパ福岡U-18)
FW
9.葛西夢吹(湘南ベルマーレU-18)
18.谷大地(サガン鳥栖U-18)
10.吉田湊海(鹿島アントラーズユース)
11.加茂結斗(柏レイソルU-18)
廣山望監督が率いるU-16日本代表。10月に行われたAFC U17アジアカップサウジアラビア2025予選では、3連勝を収めて出場権を獲得していた。
今回のスペイン遠征では、12日、14日にU-16スペイン代表と対戦。17日にはバレンシアとも対戦する。
今回のメンバーには高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2024 ファイナルに参加する選手は不参加に。海外組では、スペインのカラベラでプレーするDFバンデラ吉田健太やアメリカのロサンゼルスFCでプレーするGK村松秀司が参加する。
◆U-16日本代表メンバー
GK
1.村松秀司(ロサンゼルスFC/アメリカ)
12.松浦大翔(アルビレックス新潟U-18)
DF
21.薄井翼(浦和レッズユース)
3.バンデラ吉田健太(カラベラ/スペイン)
4.横井佑弥(ガンバ大阪ユース)
5.篠崎健人(市立船橋高校)
16.藤井翔大(横浜F・マリノスユース)
2.藤田明日翔(川崎フロンターレU-18)
17.メンディーサイモン友(流通経済大学付属柏高校)
MF
20.瀬口大翔(ヴィッセル神戸U-18)
8.小林志紋(サンフレッチェ広島F.Cユース)
7.今井宏亮(東京ヴェルディユース)
13.樺山文代志(興国高校)
15.針生涼太(清水エスパルスユース)
6.野口蓮斗(サンフレッチェ広島F.Cユース)
14.神田泰斗(大宮アルディージャU18)
19.武本匠平(アビスパ福岡U-18)
FW
9.葛西夢吹(湘南ベルマーレU-18)
18.谷大地(サガン鳥栖U-18)
10.吉田湊海(鹿島アントラーズユース)
11.加茂結斗(柏レイソルU-18)