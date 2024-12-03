スペイン遠征に臨むU-16日本代表メンバーが発表！ 海外組は2名招集【スペイン遠征】

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日本サッカー協会(JFA)は3日、スペイン遠征に臨むU-16日本代表メンバーを発表した。

廣山望監督が率いるU-16日本代表。10月に行われたAFC U17アジアカップサウジアラビア2025予選では、3連勝を収めて出場権を獲得していた。

今回のスペイン遠征では、12日、14日にU-16スペイン代表と対戦。17日にはバレンシアとも対戦する。

今回のメンバーには高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2024 ファイナルに参加する選手は不参加に。海外組では、スペインのカラベラでプレーするDFバンデラ吉田健太やアメリカのロサンゼルスFCでプレーするGK村松秀司が参加する。

今回発表されたU-16日本代表メンバーは以下の通り。

◆U-16日本代表メンバー

GK

1.村松秀司(ロサンゼルスFC/アメリカ)

12.松浦大翔(アルビレックス新潟U-18)

DF

21.薄井翼(浦和レッズユース)

3.バンデラ吉田健太(カラベラ/スペイン)

4.横井佑弥(ガンバ大阪ユース)

5.篠崎健人(市立船橋高校)

16.藤井翔大(横浜F・マリノスユース)

2.藤田明日翔(川崎フロンターレU-18)

17.メンディーサイモン友(流通経済大学付属柏高校)

MF

20.瀬口大翔(ヴィッセル神戸U-18)

8.小林志紋(サンフレッチェ広島F.Cユース)

7.今井宏亮(東京ヴェルディユース)

13.樺山文代志(興国高校)

15.針生涼太(清水エスパルスユース)

6.野口蓮斗(サンフレッチェ広島F.Cユース)

14.神田泰斗(大宮アルディージャU18)

19.武本匠平(アビスパ福岡U-18)

FW

9.葛西夢吹(湘南ベルマーレU-18)

18.谷大地(サガン鳥栖U-18)

10.吉田湊海(鹿島アントラーズユース)

11.加茂結斗(柏レイソルU-18)