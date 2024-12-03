¡Ö¤½¤Î¸å¤Î±Ä¶È¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¡¡¹âÈ«Ä®¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¶¯Åð¤ÇÂáÊá¤ÎÃË¡¡Ã¥¤Ã¤¿¸½¶â¤Î°ìÉô¤òÊÖ¤·¤¿ÍýÍ³
¹âÈ«Ä®¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¤³¤È¤·10·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¶¯Åð»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬ÈÈ¹Ô»þ¤Ë¡¢Ã¥¤Ã¤¿¸½¶â¤Î°ìÉô¤òÅ¹Â¦¤ËÊÖ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤Î¸å¤Î±Ä¶È¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È»×¤¤¡¢ÊÖ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢10·î15ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¹âÈ«Ä®¹âÈ«¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ö¥íー¥½¥ó¹âÈ«Ãæ±ûÅ¹¡×¤ËÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢Å¹°÷¤¬¶¼¤µ¤ì¤Æ¸½¶â16Ëü±ß¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶¯Åð¤Îµ¿¤¤¤Ç11·î¡¢¹âÈ«Ä®Áê¿¹¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦¹â¶¶ÍªºÈÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»¡¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡Ö¼Ú¶â¤¬¤¢¤ê¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÈ¹Ô»þ¡¢¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÃ¥¤Ã¤¿16Ëü±ß¤Î¤¦¤Á3Ëü±ß¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÅ¹¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤Î¸å¤Î±Ä¶È¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂáÊá»þ¡¢¹â¶¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÃ¥¤Ã¤¿13Ëü±ß¤ÎÂçÈ¾¤ò´û¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ú¶â¤ÎÊÖºÑ¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£