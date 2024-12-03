¡ÚÄ¹ºê¡Û¥·¥Ã¥¯¤ÊÂç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ê¤¬¤é4¿Í°Ê¾å¤Î¥°¥ë¡¼¥×Î¹¤ËºÇÅ¬¡ª ¡ÖFAV LUX Ä¹ºê¡×½ÉÇñ¥ì¥Ý
¥¥Ã¥Á¥ó¤äÀöÂõµ¡ÉÕ¤¡¢6Ì¾¤Þ¤Ç½ÉÇñ²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥Ð¥ó¥¯¡×¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÀ¸³è¶õ´Ö
JRÄ¹ºê±Ø¤ËÅþÃå¤·¤¿¤é¡¢ÅÅÄäÄ¹ºê±ØÁ°¤Ø¡£¤³¤³¤«¤éÄ¹ºê»ÔÆâ¤Î¸òÄÌ¼êÃÊ¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ëÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ë¾è¼Ö¤·¤Þ¤¹¡£ÅÅÄä¿·ÃÏÃæ²Ú³¹¤Ç¾è¤ê´¹¤¨¡¢ÅÅÄäÂç±ºÅ·¼çÆ²¤Ç²¼¼Ö¡¢ÅÌÊâ2Ê¬¤Û¤É¤Çº£²ó½ÉÇñ¤¹¤ë¡ÖFAV LUX Ä¹ºê¡×¤ËÅþÃå¤Ç¤¹¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Ï»öÁ°¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ëURL¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ë¡¼¥à¥¡¼¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ëQR¥³¡¼¥É¤ò¥²¥¹¥È¥ë¡¼¥à¤ÎÈâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥«¥á¥é¤Ë¤«¤¶¤¹¤È²ò¾û¡£¤Ä¤¤¡¢½Ð¤«¤±¤ëºÝ¤Ë¤ªÉô²°¤ËËº¤ì¤¬¤Á¤Ê¥«¡¼¥É¥¡¼¤È°ã¤¤¡¢Ëº¤ì¤ë¿´ÇÛ¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
º£²ó½ÉÇñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥¯¡×¡£¥¯¥¤¡¼¥ó¥µ¥¤¥º¤Î¥Ù¥Ã¥É¤¬2Âæ¡¢¥í¥Õ¥È¤Î¾å¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥Ù¥Ã¥É¤¬2Âæ¤¢¤ê¡¢6Ì¾¤Þ¤Ç½ÉÇñ¤Ç¤¤ë¤ªÉô²°¤Ç¤¹¡£
Ìó35Ö¤È¹¡¹¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤È¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¤ªÉô²°¤Ï¡¢Î¹¤ÎÈè¤ì¤«¤é³«Êü¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¡£Î¹Àè¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ì²¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿²¿´ÃÏÈ´·²¤Î¥·¥â¥ó¥º¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ÇÄ«¤Þ¤Ç¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤ªÉô²°¤Ë¤ÏIH¥³¥ó¥í¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤âÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ó¥¯²¼¤ÎÃª¤Ë¤Ï¥ì¥ó¥¸¤äÅÅ»Ò¥±¥È¥ë¡¢ÊñÃú¡¢¥«¥È¥é¥ê¡¼¡¢¤ª»®¤Ê¤É¡¢Ä´Íý´ï¶ñ¤ä¿©´ï¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡ª
¤Ê¤ó¤È¡¢ÀöÌÌ½ê¤Ë¤Ï¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª
Î¹Àè¤ÇµÞ¤Ê±«¤Ë¹ß¤é¤ì¤ÆÉþ¤¬Ç¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Éþ¤¬±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¤ªÉô²°¤ÇÀöÂõ¤È´¥Áç¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃåÂØ¤¨¤Î¿´ÇÛ¤â¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤Ï¥Ð¥¹¥¿¥ÖÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÆþÍáºÞ¤ò»ý»²¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¿»¤«¤Ã¤ÆÎ¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤ä¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹´üÂÚºß¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤äÍ§¿ÍÆ±»Î¤Ê¤É¥°¥ë¡¼¥×Î¹¤Ë¤¼¤Ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤ªÉô²°¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤ÄÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤ªÉô²°¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î½¼ÅÅ¤Ë¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ä¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤Ê¤É¡¢Æ±»þ¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ëº¹¹þ¸ý¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡ª¤Ê¤ó¤Æ·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¤ä¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤Ê¤É¡¢¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªÉô²°¤Ë¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬Ê£¿ô²Õ½ê¤¢¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥×¥é¥°¡¢USB¡¢¥¿¥¤¥×C¤È3¼ïÎà¤Îº¹¹þ¸ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤âº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÉÕ¤¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¤äÏÂ¼¼¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥²¥¹¥È¥ë¡¼¥à
º£²ó¤Ï¤Û¤«¤Î¤ªÉô²°¤â°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¾å³¬¤Î9³¬¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ð¥ó¥¯¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥µ¥¤¥º¤Î¥Ù¥Ã¥É2Âæ¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Ù¥Ã¥É2Âæ¤¬¤¢¤ê¡¢¹¤µ¤ÏÌó65Ö¡ª
¥ê¥Ó¥ó¥°¤È¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥½¥Õ¥¡¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°¤È¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤«¤é½Ð¤é¤ì¤ë¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤â¤¢¤ê¡¢¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤Ë¿»¤«¤ê¤Ê¤¬¤éÄ¹ºê¤ÎÉ÷·Ê¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Áë¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ä¹ºê¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡¦°ðº´»³¡£¼èºà»þ¤Ï¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»þ´ü¤ä»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥«¥é¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤É¤¤Î¥«¥é¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ð¥ó¥¯¥¹¥¤¡¼¥È¡×¤Ë¤â¥¥Ã¥Á¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢8Ì¾¤Þ¤Ç½ÉÇñ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½÷»Ò²ñ¤ä¿ä¤·³è¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¢ö
¤Ê¤ó¤È¡¢¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ÏÏÂ¼¼¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥¿¥¿¥ß¡×¡£
¤ªÉô²°¤ÇÂ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢¿²Å¾¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÂ¼¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¯¤Ä¤í¤®Êý¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¿¥¿¥ß¡×¤Ë¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¡¤·Æþ¤ì¤Ë¼ýÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÛÃÄ¤òÉß¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦⁉
¥Ó¥¸¥¿¡¼ÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¤â
1³¬¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç12Ì¾¤Þ¤ÇÂß¤·ÀÚ¤êÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¡¢ÎÁ¶â¤Ï1Ì¾3500±ß¡Á¡Ê4Ì¾ÍøÍÑ»þ¡Ë¡£Í×Í½Ìó¤Ç¡¢Âß¤·ÀÚ¤ê»þ´ÖÂÓ¤Ï8¡Á10»þ¡¢14¡Á16»þ¡¢17¡Á19»þ¡¢20¡Á23»þ¤Î4ÏÈ¤¬¤¢¤ê¡¢½ÉÇñ¼Ô°Ê³°¤ÎÆüµ¢¤êÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¼¼Æâ¤Ë¤Ï¥µ¥¦¥Ê¡¢¿åÉ÷Ï¤¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¤Î¤Û¤«¡¢Ç¨¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤âOK¤Î¥½¥Õ¥¡¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¤Ï¹¥¤ß¤Î±Ç²è¤äÆ°²è´Õ¾Þ¤Ê¤É¡¢Âß¤·ÀÚ¤ê¤À¤«¤é¤³¤½¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê¥½¥Õ¥¡¤È¿²Å¾¤¬¤ì¤ë¥Ù¥Ã¥É¤¬¡£¤³¤³¤Ç¥µ¥¦¥Ê¾å¤¬¤ê¤Î³°µ¤Íá¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥í¡¼¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î¥Ó¡¼¥ë¤¬¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤âOK¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¼¤ÒÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥µ¥¦¥Ê¤Ï1¼¼¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¦°á½ê¤ÏÃË½÷ÊÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥ª¥ë¤ä¿åÃå¡¢¥µ¥¦¥Ê¥Ï¥Ã¥È¡¢¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê¤Ö¤é¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
1³¬¤Ë¤ÏÄ¹ºêÀ¸¤Þ¤ì¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖJUNE COFFEE¡×¤¬ÆþÅ¹
ÍâÄ«¤ÎÄ«¿©¤Ï1³¬¤Ç¡£2021Ç¯¤ËÄ¹ºê¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¿Íµ¤¤Î¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥«¥Õ¥§¡ÖJUNE COFFEE¡×¤¬ÆþÅ¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä«¿©ÉÕ¤¤Î¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ÇÄ«¿©¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
4¡Á5¼ïÎà¤Î¤Ê¤«¤«¤é¹¥¤¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤Ù¡¢º£²ó¤Ï¥Ù¡¼¥°¥ë¥µ¥ó¥É¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¥Á¡¼¥º¡¢¥ì¥¿¥¹¡¢¥È¥Þ¥È¤¬¥µ¥ó¥É¤µ¤ì¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê²¹¤«¤¤¥Ù¡¼¥°¥ë¤ÏÄ«¿©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
8¡Á22»þ¤Î±Ä¶È»þ´ÖÃæ¤Ï½ÉÇñ¼Ô¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¤ªÅ¹¼«Ëý¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥Ñ¥ó¡¢¥±¡¼¥¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ñ¸÷¤Î¹ç´Ö¤ËµÙ·Æ¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Âç±ºÅ·¼çÆ²¤äÄ¹ºê¿·ÃÏÃæ²Ú³¹¤ØÅÌÊâ·÷Æâ¡¢´Ñ¸÷¤ËÊØÍø¤ÊÎ©ÃÏ
¥Û¥Æ¥ë¼þÊÕ¤Ë¤ÏÄ¹ºê¤Î¼çÍ×´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÀºß¤·¡¢´Ñ¸÷¤Ë¤È¤Æ¤âÊØÍø¡ª
Ä¹ºê¿·ÃÏÃæ²Ú³¹¤Þ¤Ç¤ÏÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤ò»È¤¦¤È3¶è´Ö¤Ç¾è¼Ö»þ´Ö¤Ï5Ê¬¡¢Êâ¤¤¤Æ¤â12Ê¬ÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¸å¤ÎÍ¼¿©¤ä¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¸å¤Î¥é¥ó¥Á¤Ë¹Ô¤¤ä¤¹¤¤µ÷Î¥¤Ç¤¹¡£
Âç±ºÅ·¼çÆ²¤Ë¤ÏÊâ¤¤¤Æ5Ê¬¡¢·³´ÏÅç¤Ë¾åÎ¦¤¹¤ë¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤¬È¯Ãå¤¹¤ë¾ïÈ×2¹æ»·¶¶¤Ë¤ÏÊâ¤¤¤Æ7Ê¬ÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤òµòÅÀ¤Ë´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¹ºê¤ÎÆø¤ä¤«¤Ê¥¨¥ê¥¢¤«¤é¤Ï¾¯¤·Î¥¤ì¤¿ÀÅ¤«¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´Ñ¸÷¤ËÊØÍø¤ÊÎ©ÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í§¿ÍÆ±»Î¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¢¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×Î¹¤äÄ¹´üÎ¹¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
¢£FAV LUX Ä¹ºê¡Ê¤Õ¤¡¤Ö ¤é¤Ã¤¯¤¹ ¤Ê¤¬¤µ¤¡Ë
½»½ê¡§Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»Ô¾¾¤¬»ÞÄ®3-10
TEL¡§092-292-2431
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡§15»þ
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡§12»þ
ÎÁ¶â¡§¥¿¥¿¥ß1Ëü8000±ß¡Á¡Ê1¼¼2Ì¾ÍøÍÑ»þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ä¥¤¥ó1Ëü9000±ß¡Á¡Ê1¼¼2Ì¾ÍøÍÑ»þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¥Ð¥ó¥¯2Ëü2000±ß¡Á¡Ê1¼¼2Ì¾ÍøÍÑ»þ¡Ë
▶▶¡ÖÄ¹ºê»Ô¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
ºÇ¿·¾ðÊóËþºÜ¡ª
¡Ø¤ë¤ë¤ÖÄ¹ºê ¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹ º´À¤ÊÝ ±ÀÀç¡Ç26¡Ù
2024Ç¯12·î10ÆüÈ¯Çä
¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¡ÖÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¡×¤òÆÃÊÌÉÕÏ¿¤Ç¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¡ª
ÆÃÊÌÉÕÏ¿¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈBOOK¡×¤Î¤Û¤«¡¢ËÜ»ï¤Ç¤ÏÂç±ºÅ·¼çÆ²¡¢¥°¥é¥Ð¡¼±à¡¢°ðº´»³¤Ê¤É¡¢Ä¹ºê´Ñ¸÷¤ÎÄêÈÖ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¥°¥ë¥á¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£¼è¤ê³°¤»¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»ý¤ÁÊâ¤±¤ëÄ¹ºê¥¿¥¦¥ó¤ª¤µ¤ó¤ÝMAP ¡õÄ¹ºê¥É¥é¥¤¥ÖMAPÉÕ¤¡£
Text & Photo¡§¤ë¤ë¤ÖÊÔ½¸Éô¡ÊÂçß·Í³Èþ»Ò¡Ë
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£