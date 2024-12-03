Ž¢¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤Îºî¼Ô¤Ê¤éÃË¤«¤é¥â¥Æ¥â¥Æ¤À¤í¤¦Ž£Æ£¸¶Æ»Ä¹¤«¤é¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿»ç¼°Éô¤Î"ÀäÌ¯¤ÊÀÚ¤êÊÖ¤·"
¢£¡ÖÆ£¸¶Æ»Ä¹¤ÎÂ¦¼¼¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë·Ï¿Þ½¸
14À¤µª¤ËÀ®Î©¤·¤¿·Ï¿Þ½¸¡¢¡ØÂºÈÜÊ¬Ì®¡Ù¡£¤³¤ì¤Ç¡Ö»ç¼°Éô¡×¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢Æ£¸¶°Ù»þ¤Î»Ò¤Î°ì¤È¤·¤Æ¡Ö½÷»Ò¡×¤ÈÂç½ñ¤·¤¿¼þ¤ê¤Ë¡¢Ãí¤È¤·¤Æ¼¡¤Î¸ÀÍÕ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê²Î¿Í¡£¾åÅìÌç±¡¾´»Ò¤Î½÷Ë¼¡£»ç¼°Éô¤¬¤³¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤Îºî¼Ô¡£¡Ä¡Ä¸æÆ²´ØÇòÆ£¸¶Æ»Ä¹¤ÎÂ¦¼¼¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡ØÂºÈÜÊ¬Ì®¡ÙÂèÆóÊÓÂè»°¡¡ÎÉÌçÂ¹¡Ë
¡Ö¾ª(¤·¤ç¤¦)¡×¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¡Ö°¦¿Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¸øÇ§¤µ¤ì¤¿ºÊ¤Î°ì¿Í¡¢¤·¤«¤·ÀµºÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´Ø·¸¤ò¸À¤¦¡£
¤³¤Î»ñÎÁ¤Ï¡¢»ç¼°Éô¤¬Æ»Ä¹¤È¤½¤¦¤·¤¿´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö±¾¡¹¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÅÁÊ¹¤Ç¤¢¤ë¡£¡ØÂºÈÜÊ¬Ì®¡Ù¤¬ºî¤é¤ì¤¿»þ¡¢¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤Ë¤½¤¦¤·¤¿±½¤ò¤µ¤µ¤ä¤¯ÇÚ¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¸½Âå¤Ë¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÍÍ¡¹¤Ë´ª·«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£À¥¸ÍÆâ¼äÄ°¡ÖÆ»Ä¹¤òµñ¤àÍýÍ³¤Ï²¿°ì¤Ä¤Ê¤¤¡×
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢²Ð¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë±ì¤ÏÎ©¤Ä¤Þ¤¤¡£±½¤ÎÈ¯À¸¸»¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï»ç¼°Éô¼«¿È¤Îµ¤·¤¿¼ÂÏ¿¡Ø»ç¼°ÉôÆüµ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
°Ê²¼¤Ëµ¤¹ÄÌ¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ëÌë¡¢Æ»Ä¹¤é¤·¤¿ÍÊª¤¬Èà½÷¤Î¶É(¤Ä¤Ü¤Í)¡ÊÉô²°¡Ë¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¸Í¤ò³«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤¬²Ð¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢ËÜÅö¤Ï¸Í¤ò³«¤±¤ÆÆ»Ä¹¤È°ìÌë¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤³¤ÎÌëµñ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¸å¡¹¤Þ¤Ç¾·¤Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾Úµò¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤«¤Þ¤Ó¤¹¤·¤¤½ôÀâ¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸å¼Ô¤ÏÀèÇ¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¥¸ÍÆâ¼äÄ°Æô¤«¤é¡¢À¸Á°¡¢É®¼Ô¤¬Ä¾ÀÜ¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿Àâ¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö»ç¼°Éô¤¬Æ»Ä¹¤òµñ¤àÍýÍ³¤Ï²¿°ì¤Ä¤Ê¤¤¡×¤È¼äÄ°Æô¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Èà½÷¤¬Æ»Ä¹¤òµñ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ëº¬µò¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¤¢¤ë¡£¤½¤¦É®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤âÆ±¤¸»ç¼°Éô¼«¿È¤Î°ä¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÈà½÷¤ÎÂ¦¤Ë¤Ï¡¢Æ»Ä¹¤òÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ÁÀ×¤¬±®¤¨¤ë¡£
¤½¤³¤ÇËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Æ»Ä¹¤è¤ê¤â»ç¼°Éô¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤Æ¡¢Èà¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈà½÷¤ÎÃæ¤Ë²êÀ¸¤¨ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤«¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ÏÅö»þ¤ÎÃË½÷´Ø·¸¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¢£¡Ö¹¥¤¤â¤Î¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»ç¼°Éô¤Ï¡Ä
¡Ø»ç¼°ÉôÆüµ¡Ù¤Ï¡¢»Í¤Ä¤ÎÉôÊ¬¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½é¤¬¾´»Ò¤Î½Ð»º¤Ê¤ÉÆ»Ä¹²È¤ÎÀ²¤ì¤Î½ÐÍè»ö¤òµ¤¹´²¹°5¡Ê1008¡ËÇ¯¤«¤éÆ±6Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎµÏ¿¡¢¼¡¤ÏÍÌ¾¤ÊÀ¶¾¯Ç¼¸ÀÈãÈ½¤Ê¤É¤òµ¤¹¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤ÆÇ¯¼¡¤òµ¤µ¤Ê¤¤Ã»¤¤µ»ö·²¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï´²¹°7¡Ê1010¡ËÇ¯¤ÎÆ»Ä¹²È¤ÎµÏ¿¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌäÂê¤Î²Õ½ê¤Ï»°¤ÄÌÜ¤Î¡ÖÇ¯¼¡ÉÔÌÀµ»ö·²¡×¤Ë¤¢¤ê¡¢Æ»Ä¹¤é¤·¤¿Í¤Ë¤è¤ë¡Ö¶ÉË¬Ìä»ö·ï¡×¤Ï¤½¤ÎËöÈø¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤³¤ÎË¬Ìä¼Ô¤¬Æ»Ä¹¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ïµ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿äÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÄ¾Á°¤Îµ»ö¤«¤éÆÉ¤ß»Ï¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤¹¤¤â¤Î¤È¡¡Ì¾¤Ë¤·Î©¤Æ¤ì¤Ð¡¡¸«¤ë¿Í¤Î¡¡ÀÞ(¤ò)¤é¤Ç²á¤°¤ë¤Ï¡¡¤¢¤é¤¸¤È¤¾»×¤Õ
µë¤Ï¤»¤¿¤ì¤Ð¡¢
¡Ö¿Í¤Ë¤Þ¤À¡¡ÀÞ¤é¤ì¤Ì¤â¤Î¤ò¡¡Ã¯(¤¿¤ì)¤«¤³¤Î¡¡¤¹¤¤â¤Î¤¾¤È¤Ï¡¡¸ý¤Ê¤é¤·¤±¤à¡¡¤á¤¶¤Þ¤·¤¦¡×
¤ÈÊ¹¤³¤æ¡£
¡Ê¡Ø¸»»á¤ÎÊª¸ì¡Ù¤¬ÃæµÜÍÍ¤Î¸æÁ°¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÆ»Ä¹ÍÍ¤¬¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤Îµº(¤¶)¤ì¤´¤È¤ò¸ý¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ÎÇß¤Î¼Â¤Î²¼¤ËÉß¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿²û»æ(¤«¤¤¤·)¤Ë¡¢¤³¤¦½ñ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
Çß¤Î¼Â¤Ï»À¤Ã¤Ñ¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤ÈÉ¾È½¤À¤«¤é¡¢»Þ¤òÀÞ¤é¤º¤ËÄÌ¤ê²á¤®¤ë¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤µ¤Æ¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ùºî¼Ô¤Î¤ªÁ°¤Ï¡Ö¹¥¤¤â¤Î¡×¤ÈÉ¾È½¤À¡£¸ýÀâ¤«¤º¤ËÄÌ¤ê²á¤®¤ëÃË¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è
ÅÂ¤¬¤³¤ÎÏÂ²Î¤ò»ä¤Ë²¼¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¿½¤·¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¤¢¤é¡¢¤³¤ÎÇß¤Ï¤Þ¤À»Þ¤òÀÞ¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Ã¯¤¬¡Ø»À¤Ã¤Ñ¤¤¡Ù¤È¸ý¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡¡»ä¤À¤Ã¤ÆÆ±¤¸¡£¤Þ¤ÀÅÂÊý¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ë¡¢¤É¤Ê¤¿¤¬¡Ø¹¥¤¤â¤Î¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤¤´·¤é¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¿´³°¤Ç¤¹¤³¤È¡×¡Ë
¡Ê¡Ø»ç¼°ÉôÆüµ¡ÙÇ¯¼¡ÉÔÌÀµ»ö·²¡Ë
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¾´»Ò¤¬¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£Æ»Ä¹¤Ï¤½¤ì¤ËÌÜ¤òÎ±¤á¡¢ÀÞ¤·¤â¸æÁ°¤Ë¤¤¤¿ºî¼Ô¤Î»ç¼°Éô¤ò¤«¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¸½Âå¤Ê¤é¥»¥¯¥Ï¥é¤È¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ç°ìÈ¯¥¢¥¦¥È
¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤Ï¡¢¿§¹¥¤ß¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¸÷¸»»á¤ÎÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¤Îø°¦Ê×Îò¤òÄÖ¤Ã¤¿Êª¸ì¤À¤È¡¢Æ»Ä¹¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Ï¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤¢¤é¤¹¤¸¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¼êº¢¤Ê»æ¤òÃµ¤·¡¢ÀÞ¤è¤¯¾´»Ò¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´°½Ï¤ÎÇß¤Î¼Â¤Î²¼¤«¤é¤¹¤Ã¤È²û»æ¤òÈ´¤¼è¤ë¤È¡¢¤¹¤é¤¹¤é¤ÈÏÂ²Î¤ò½ñ¤¤¤Æ»ç¼°Éô¤Ë¼¨¤·¤¿¡£Æ»Ä¹¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿É÷Î®¤ò³Ú¤·¤à¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤â¤½¤ÎÏÂ²Î¤Ï¡¢Çß¤Î¼Â¤È»ç¼°Éô¤òÉ½Î¢¤Ë³Ý¤±¤¿Í¥¤ì¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Çß¤Ï´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¡¢¿Í¤Ë¹¥¤ó¤ÇÀÞ¤ê¼è¤é¤ì¤ë¡£Æ±ÍÍ¤Ë¤ªÁ°¤Ï¡Ö¹¥¤¤â¤Î¡×¤Ç¡¢ÃË¤«¤é¹¥¤ó¤ÇÍ¶¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¡£¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÎø°¦·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤«¤é¤«¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¸½Âå¤ÎÀ¤¤Ç¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¾®Àâ²È¤Ë¸À¤¤¤«¤±¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢Â¨ºÂ¤Ë¥»¥¯¥Ï¥é¤È»ØÃÆ¤µ¤ì¤è¤¦¡£Æ»Ä¹¤Î¾ì¹ç¤Ï»ç¼°Éô¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö²µ½÷¡×¤«¤é¤ÎÅö°ÕÂ¨Ì¯¤ÊÀÚ¤êÊÖ¤·
¤·¤«¤·¡¢»ç¼°Éô¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ò¡ô¤ï¤¤Þ¤¨¤Ê¤¤½÷¡Ó¤À¤Ã¤¿¡£Âç¿Í¤·¤¯ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¨ºÂ¤ËÏÂ²Î¤Ç¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢Ê¿°Â»þÂå¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÀÚ¤êÊÖ¤·¤³¤½¤¬½÷Ë¼¤È¤·¤Æ¤Î¡Ò¤ï¤¤Þ¤¨¡Ó¤Î¸«¤»¤É¤³¤í¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÆ»Ä¹¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ëÂÖÅÙ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤ÏÆ»Ä¹¤ÎÏÂ²Î¤ÎÎÙ¤Ë¡¢¤³¤ì¤â¤µ¤é¤µ¤é¤È½ñ¤¤Ä¤±¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Èà¤ÎÏÂ²Î¤Î¼ñ¸þ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±¤Æ¡¢Çß¤Î¼Â¤È¼«Ê¬¤ò³Ý¤±¤¿ÏÂ²Î¤Ç¤¢¤ë¡£Çß¤Î¼Â¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À»Þ¤òÀÞ¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»À¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÏÃË¤Ë¼êÀÞ(¤¿¤ª)¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡½¡½ÃË¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ò²µ½÷¡Ó¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ö¹¥¤¤â¤Î¡×¤À¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
»ç¼°Éô¤¬²áµî¤Ë·ëº§¤·»Ò¶¡¤â¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤ÎÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤ÎÏÂ²Î¤Ï¡¢¡Ö¿´³°¤Ç¤¹¤ï¡×¤È¤¹¤Í¤Æ¤ß¤»¤ë»ç¼°Éô¤Î±éµ»¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Æ»Ä¹¤ÎÂç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤¬À¸¤¤Æ³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹°ì¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤ë¡£Æ»Ä¹¤Ï¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤òÈà¤Ê¤ê¤ËÆ§¤Þ¤¨¡¢ºî¼Ô¤òÈà¤Ê¤ê¤ËÇ§¤á¡¢»ý¤Á¾å¤²¤¿¡£¤½¤Î¶õµ¤¤Ï¡¢»ç¼°Éô¤Îºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤òËþÂ¤µ¤»¤¿¤À¤í¤¦¡£ÊÖ²Î¤Ç¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·¤â¸«»ö¤Ë¤Ç¤¤¿¡£
¤À¤«¤é¤³¤½ÆÉ¼Ô¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤¿¤À¤Î¿§»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¡Ø¸»»áÊª¸ì¡ÙÉ÷¤Î¶õµ¤¤ò´¶¤¸¼è¤ë¡£»ç¼°Éô¤ÎÊÖ²Î¤Ë¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æ»Ä¹¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÈà½÷¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬½É¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤Îºî¼Ô¡¢ÌÌÇò¤¤½÷¤À¡½¡½¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡£ÆÉ¼Ô¤ÎÍ½´¶¤Ï¡¢¡Ø»ç¼°ÉôÆüµ¡Ù¤Î¼¡¤Î¾ìÌÌ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Î¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¢£¿¿ÌëÃæ¤Î¸Í
Â³¤¯µ»ö¤Ï¡¢¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
Ìë¤â¤¹¤¬¤é¡¡¿å·Ü(¤¯¤Ò¤Ê)¤è¤ê¤±¤Ë¡¡¤Ê¤¯¤Ê¤¯¤¾¡¡¿¿ÌÚ(¤Þ¤)¤Î¸Í¸ý¤Ë¡¡Ã¡¤¤ï¤Ó¤Ä¤ë
ÊÖ¤·¡¢
¤¿¤À¤Ê¤é¤¸¡¡¤È¤Ð¤«¤êÃ¡¤¯¡¡¿å·Ü¤æ¤ñ¡¡¤¢¤±¤Æ¤Ï¤¤¤«¤Ë¡¡¤¯¤ä¤·¤«¤é¤Þ¤·
¡ÊÅÏÅÂ¤Î¶É¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿Ìë¡¢Ê¹¤±¤ÐÃ¯¤«¤¬¸Í¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤í¤·¤µ¤Ë¡¢»ä¤ÏÀ¼¤â½Ð¤µ¤ºÌë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÍâÄ«¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê²Î¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
°ìÈÕÃæ¡¢»ä¤Ïµã¤¤Ê¤¬¤é¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉô²°¤Î¸Í¤òÃ¡¤¤¢¤°¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¡¢¸Í¤òÃ¡¤¯¤è¤¦¤ÊÀ¼¤ÇÌÄ¤¯Ä»¤Î¿å·Ü(¤¯¤¤¤Ê)¤è¤ê¡¢¤â¤Ã¤È·ã¤·¤¯µã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤è
»ä¤Ï¤½¤Î¾ì¤ÇÊÖ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤¦»×¤ï¤»¤ëÃ¡¤Êý¤Ç¤·¤¿¤ï¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ï¤Û¤ó¤Î¡Ö¤È¤Ð¤«¤ê¡×¡¢¤Ä¤«¤Î´Ö¤Î½ÐÍè¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¿å·Ü¤µ¤ó¤Ç¤¹¤â¤Î¡¢¤â¤·¸Í¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤Ë¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ë
¡Ê¡Ø»ç¼°ÉôÆüµ¡ÙÆ±Á°¡Ë
¢£2¿Í¤ÎÏÂ²Î¤Ï¡ÖÎø¤Î²Î¡×¤È¤·¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤¿
ÅÏÅÂ¤Ï¡¢»ç¼°Éô¤¬Æ»Ä¹¤ÎÅÚ¸æÌçÅÂÂÚºßÃæ¤Ë¶É¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸Í¤ò¡¢¿¿ÌëÃæ¤ËÃ¡¤¯²»¡£¤½¤ì¤â²¿ÅÙ¤â¡¢Ç¦¤Ó¤ä¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·ÀµÞ¤Ë¡£ÃË¤À¤È¡¢»ç¼°Éô¤Ï¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¤À¤¬ÉÝ¤¯¤Æ°©À¥¤òµñ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÍâÆü¤ÎÏÂ²Î¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡£ºòÌë¤ÎÎä¤¿¤¤»ÅÂÇ¤Á¤òµÍ(¤Ê¤¸)¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Þ¤ÀÌ¤Îý¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÃË¤ÎÏÂ²Î¤Ë¡¢»ç¼°Éô¤ÏÀÚ¤êÊÖ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤òÉô²°¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¡£
¸Í¤òÃ¡¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬Ã¯¤À¤Ã¤¿¤«¤ò¡¢¡Ø»ç¼°ÉôÆüµ¡Ù¤ÏÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà½÷¼«¿È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÍâÄ«¤ÎÏÂ²Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÆÏ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¤³¤È°ì¤Ä¤À¤±¤Ç¤â¡¢¿äÂ¬¤ÏÀ®¤êÎ©¤Ä¡£
¤À¤«¤éÅöÁ³¡¢°Õ¿Þ¤·¤Æ½ñ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤À¤¬¡¢Á°¤Î¡ÖÇß¤Î¼Â¡×¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤«¤éÂ³¤±¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤À¡½¡½¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤òÆ»Ä¹¤È»ç¼°Éô¤Î¥é¥Ö¡¦¥¢¥Õ¥§¥¢¤ÈÃÇÄê¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÌóÆóÉ´Ç¯¸å¤Î³ùÁÒ»þÂå¡Ê½½»°À¤µªÁ°È¾¡Ë¡¢Æ£¸¶Äê²È¤¬Àñ¼Ô¤òÌ³¤á¤¿Ä¼Àñ½¸¤Ç¤¢¤ë¡Ø¿·Ä¼ÀñÏÂ²Î½¸¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ÎÆó¤Ä¤ÎÏÂ²Î¤ò¡ÖÎø¡×¤ÎÉô¤ËºÜ¤»¡¢¡ÖÌë¤â¤¹¤¬¤é¡×¤Îºî¼Ô¤Ï¡ÖË¡À®»ûÆþÆ»Á°ÀÝÀ¯ÂÀÀ¯Âç¿Ã¡×¤Ä¤Þ¤êÆ»Ä¹¡¢ÊÖ²Î¤Î¡Ö¤¿¤À¤Ê¤é¤¸¡×¤Ï¡Ö»ç¼°Éô¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Âå¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤Ö¡Ö¸æÆ²´ØÇòÆ»Ä¹¾ª±¾¡¹¡×µ¿ÏÇ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
----------
»³ËÜ ½ß»Ò¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È¡¦¤¸¤å¤ó¤³¡Ë
µþÅÔÀèÃ¼²Ê³ØÂç³Ø¿ÍÊ¸³ØÉô ¶µ¼ø
1960Ç¯¡¢¶âÂô»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¿°ÂÊ¸³Ø¸¦µæ¼Ô¡£µþÅÔÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£ÀÐÀî¸©Î©¶âÂôÃ¤Ì¦µÖ¹â¹»¶µÍ¡¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢99Ç¯¡¢µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡¿Í´Ö¡¦´Ä¶³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡¢Çî»Î¹æ¼èÆÀ¡Ê¿Í´Ö¡¦´Ä¶³Ø¡Ë¡£2007Ç¯¡¢¡Ø¸»»áÊª¸ì¤Î»þÂå¡Ù¡ÊÄ«ÆüÁª½ñ¡Ë¤ÇÂè29²ó¥µ¥ó¥È¥ê¡¼³Ø·Ý¾Þ¼õ¾Þ¡£15Ç¯¡¢¡ØÊ¿°Â¿Í¤Î¿´¤Ç¡Ö¸»»áÊª¸ì¡×¤òÆÉ¤à¡Ù¡ÊÄ«ÆüÁª½ñ¡Ë¤ÇÂè3²ó¸ÅÂåÎò»ËÊ¸²½¾ÞÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¼õ¾Þ¡£ÁªÄê°Ñ°÷¤Ë¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Îò»Ë³ØÅª¤Ë¤ß¤ÆÅª³Î¤Ç¡¢¡ÊÃæÎ¬¡ËÆÉ¼Ô¤Ë¸»»áÊª¸ì¤òÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊ¿°ÂÊ¸³Ø¤ò²òÀâ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø»ç¼°Éô¤Ò¤È¤ê¸ì¤ê¡Ù¡Ê³ÑÀî¥½¥Õ¥£¥¢Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÆ»Ä¹¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡¡¡Ö²æ¤¬À¤¤ÎË¾·î¡×¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¡ÊÄ«ÆüÁª½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊµþÅÔÀèÃ¼²Ê³ØÂç³Ø¿ÍÊ¸³ØÉô ¶µ¼ø »³ËÜ ½ß»Ò¡Ë