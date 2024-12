AMD、Apple、テスラ、Intelでさまざまなプロセッサの開発に携わった天才エンジニアとして知られるジム・ケラー氏のAIチップ開発企業「Tenstorrent」が、シリーズDの資金調達ラウンドで、6億9300万ドル(約1040億円)を調達したことを明らかにしました。Tenstorrent closes $693M+ of Series D funding led by Samsung Securities and AFW Partners | Tenstorrent

スタートアップが製品を世に出したり、事業を拡大したりするときの資金を投資家から得るための「資金調達ラウンド」は、企業の成長規模によってごく初期の「エンジェル」から「シリーズD」まで6段階に分けられます。Tenstorrentの資金調達ラウンドは、すでに事業は順調に進み上場直前の企業が行う「シリーズD」で、韓国最大の証券会社であるSamsung Securitiesと、ベンチャーキャピタルのAFW Partnersが主導しました。Amazonの創業者であるジェフ・ベゾス氏の投資会社・Bezos Expeditionsや、大手家電・電機メーカーのLGエレクトロニクス、自動車メーカーの現代(ヒョンデ)なども参加しています。今回の資金調達ラウンド以前のTenstorrentの評価額は20億ドル(約3000億円)。今回の調達により、累計調達額は10億ドル以上(約1500億円)となりました。Tenstorrentのキース・ウィテクCOOは、「我々のビジョンを信じてくれる投資家の多さに感激しています。投資してくれたグループは、金融投資家と戦略投資家のバランスが取れていて、AIの計画について信念を持っている個人も含まれます。彼らは、我々のチームや技術、ビジョンを尊重してくれます」と語っています。CEOのジム・ケラー氏も「素晴らしい投資家たちです。資金調達の過程で、我々のソフトウェアに対するオープンソースのアプローチに、投資家がどれだけ興味を持っているのかということに感銘を受けました。彼らは、技術を手にするために必要なすべてのツールを開発者に提供し、仲間にすることが勝利への道だと理解しています」と述べました。