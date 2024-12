俳優の山崎賢人(※崎=たつさき)主演の映画『キングダム 大将軍の帰還』のブルーレイ&DVDセットが、来年(2025年)3月12日に発売される。プレミアム・エディションの封入特典や映像特典の内容も明らかになった。同日よりレンタルDVD・ブルーレイも開始。先行して2月12日より順次デジタル配信が開始となる。同映画は、原泰久氏による漫画『キングダム』の実写映画化第4弾。佐藤信介が監督を務め、原作者の原氏が自ら脚本に携わり、実写映画シリーズの集大成にしてシリーズ最大のヒットとなり、ロングラン上映中。興行収入80億円突破も確実視されている。

前作『運命の炎』で信と王騎が隣国・趙との総力戦を繰り広げた「馬陽の戦い」の続きが描かれ、【秦vs趙】による国の存亡をかけた一世一代の戦いが繰り広げられ、キングダム史に刻まれる衝撃のクライマックスが描かれる。ブルーレイ&DVDセットは、プレミアム・エディション(3枚組)が8789円(税込)、通常版(2枚組)が5280円(税込)。プレミアム・エディションには、キャラクターブロマイドカード(6種)や原作イラストビジュアルカード(6種)を封入。さらに、メイキングやここでしか観られない特別インタビューなど、合計3時間にも及ぶ映像特典も収録。『キングダム』シリーズを牽引してきた山崎が「The Best from the East Award」に日本人初で輝いた、ニューヨーク・アジアン映画祭(New York Asian Film Festival)の模様も入っている。メイキングでは、本作で数多くあるアクションシーンの撮影舞台裏が収められている。今回、ホウ煖を演じた吉川晃司の、矛を扱うシーンを納得いくまで何度もチャレンジする姿から、キャスト・スタッフが一丸となって一つ一つのシーンに真剣に取り組む姿を垣間見ることができる。そして何より、本作のクライマックスシーンである大沢たかお演じる王騎最期のシーンの撮影舞台裏も収録。信が王騎から矛を継承されるシーンの重みがより感じられるだろう。飛信隊とともにクランクアップした山崎が、時々声を詰まらせながら「キングダムの持つメッセージと信の成長は、自分も生きていくうえで大事にしたい」と力強く語る様子はファン必見だ。プレミアム・エディションのために、山崎・大沢たかお・佐藤信介監督・松橋真三プロデューサーによる座談会も実施。本作でシリーズの一つの区切りとなったが、その制作を終えた想いや、今だからこそ言える撮影裏話を披露。大沢の役作りや、佐藤監督から見た信役・山崎と王騎役・大沢の関係性など、ここでしか聞けないエピソードが盛りだくさんな内容になっている。以下のとおり、店舗別オリジナル特典も実施する。●Amazon.co.jp:スペシャル・ボーナスディスク●楽天ブックス:A3ポスター2枚セット●セブンネットショッピング:ステッカー●ヨドバシカメラ / ヨドバシ.com:A4クリアファイル●ビックカメラ:スマホサイズステッカー●Joshinディスクピア / Joshin webショップ:ポストカード●タワーレコード:ポストカード●HMV / HMV&BOOKS online:A5クリアファイル●TSUTAYA:A4クリアファイル●赤い熊さん:長方形缶バッジ●三洋堂書店:B6ステッカー●WonderGOO/ 新星堂(一部店舗を除く)/ 新星堂WonderGOOオンライン:クリーナクロス●STARDUST SHOPPERS:ポストカード(山崎賢人・新木優子)●A!SMART:プリントサイン入りA5クリアファイル(吉沢亮)●TopCoat Online Shop:生写真(清野菜名・萩原利久)●玉木宏PremiumWeb:デジタルコンテンツ(壁紙)(玉木宏)