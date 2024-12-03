エドウインにてプレステ30周年コラボアパレルが登場。12月3日より予約開始「ASTRO BOT」、「Ghost of Tsushima」などのTシャツ、ジーンズなどが登場
受注期間：12月3日12時～2025年2月3日8時59分
商品お届け予定：2025年6月下旬頃
エドウインは、「プレイステーション30周年（プレステ30周年）」を記念したコラボアパレルを12月3日より予約受付を開始した。予約受付期間は2025年2月3日8時59分まで。
本コラボでは「プレステ30周年」に合わせ、PlayStationのロゴや△〇✕□などを散りばめたジーンズやTシャツが展開。また、「ASTRO BOT」、「グランツーリスモ」、「Ghost of Tsushima」のデザインを採用したアパレルも登場する。
スペシャルなコラボレーションを公開- 株式会社エドウイン (@edwin_japan) December 3, 2024
本日より予約販売開始
詳細はこちら↓https://t.co/b6b7xhG0mL#エドウイン pic.twitter.com/zeGw4KGPwT
プレステ30周年コラボアパレル
PlayStation 30th ANNIVERSARY JACKET
価格：123,000円
初回生産数：限定123着
PlayStation STRAIGHT JEANS
価格：16,500円
PlayStation PIGMENT T shirts
価格：5,940円
ASTRO BOT PATCH T SHIRTS
価格：5,940円
Gran Turismo DENIM JACKET
価格：19,800円
Gran Turismo JERSEYS
価格：16,500円
Gran Turismo PRINT TSHIRTS
価格：5,940円
Ghost of Tsushima HAKAMA JEANS
価格：27,500円
Ghost of Tsushima Samue Jacket
価格：9,800円
Ghost of Tsushima Samue Pants
価格：9,800円
Ghost of Tsushima PRINT TSHIRTS
価格：5,940円
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