【エドウイン:プレステ30周年コラボアパレル】受注期間:12月3日12時~2025年2月3日8時59分商品お届け予定:2025年6月下旬頃

エドウインは、「プレイステーション30周年(プレステ30周年)」を記念したコラボアパレルを12月3日より予約受付を開始した。予約受付期間は2025年2月3日8時59分まで。

本コラボでは「プレステ30周年」に合わせ、PlayStationのロゴや△〇✕□などを散りばめたジーンズやTシャツが展開。また、「ASTRO BOT」、「グランツーリスモ」、「Ghost of Tsushima」のデザインを採用したアパレルも登場する。

プレステ30周年コラボアパレル

PlayStation 30th ANNIVERSARY JACKET

価格:123,000円

初回生産数:限定123着

PlayStation STRAIGHT JEANS

価格:16,500円

PlayStation PIGMENT T shirts

価格:5,940円

ASTRO BOT PATCH T SHIRTS

価格:5,940円

Gran Turismo DENIM JACKET

価格:19,800円

Gran Turismo JERSEYS

価格:16,500円

Gran Turismo PRINT TSHIRTS

価格:5,940円

Ghost of Tsushima HAKAMA JEANS

価格:27,500円

Ghost of Tsushima Samue Jacket

価格:9,800円

Ghost of Tsushima Samue Pants

価格:9,800円

Ghost of Tsushima PRINT TSHIRTS

価格:5,940円

(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc.

"PlayStation Family Mark" and "PlayStation" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

Astro Bot and Ghost of Tsushima are trademarks of Sony Interactive Entertainment LLC.

Gran Turismo and GT are trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.