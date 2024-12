セサミストリートマーケットのホリデーコレクション、真っ白なエルモとクッキーモンスターのグッズと期間限定カフェメニューが登場

世界で唯一のセサミストリートの物販・カフェ・ワークショップを複合したオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」から、待望のホリデーコレクションが登場!今回のテーマは「HAPPY HOLIDAYS」。真っ白な雪をイメージしたグッズ&スイーツを取り揃える。

エルモ、クッキーモンスターのぬいぐるみが全身ホワイトカラーに変身!

「ホワイトカラーぬいぐるみ(エルモ)」(4290円)

後ろ姿には赤いネームタグがアクセントになって、より愛らしいデザインに

「ホワイトカラーぬいぐるみ(クッキーモンスター)」(4290円)

「ホワイトフェイストートバッグ」(各5390円)

エルモバージョン

クッキーモンスターバージョン

「ホワイトフェイスポーチ」(各5390円)

クッキーモンスターバージョン

エルモバージョン

背面にはロゴ刺繍入り

エルモが大切にしているベビー・デイビッドが付いたファスナーの引き手もポイント

「HAPPY HOLIDAYSポストカード」(242円・全3種)

「スノードームステッカー」(495円・全5種)

写真上から「ジンジャーアップルサイダーグレーズド」(410円)、「ホワイトエルモ」(590円)、「ホワイトクッキーモンスター」(590円)

「ホリデーキャラクターアートラテ」(650円)

「ホリデーココア」(720円)

実はセサミストリートマーケットでは、季節ごとにワントーンカラーのエルモとクッキーモンスターのぬいぐるみが登場し、毎回好評を博している。2024年の夏はさわやかなミントカラー、秋は落ち着いたベージュカラーと続き、今回は純白の雪を連想させる真っ白な姿のエルモとクッキーモンスターがお目見え。さらに、カフェメニューもホリデー仕様にアップデートしている。それでは、気になるグッズ&メニューを詳しく紹介していこう。■真っ白なエルモとクッキーモンスターにキュン!冬限定グッズ■【数量限定】ぬいぐるみシリーズ真っ白になった「ホワイトカラーぬいぐるみ(エルモ/クッキーモンスター)」(4290円)は、柔らかな触り心地で、思わず抱きしめたくなるかわいさ。後ろ姿は赤いネームタグがアクセントに。こちらコンパクトなSサイズなので、バッグに入れて冬のおでかけのおともにしたい。■冬の装いに温もりを。フェイス付きトート&ポーチ寒い季節のコーディネートに優しさをプラスしてくれる、「ホワイトフェイスポーチ」(各5390円)と「ホワイトフェイストートバッグ」(各5390円)は、それぞれエルモとクッキーモンスターの真っ白フェイス付き。エルモバージョンは柔らかなアイボリーコーデュロイ素材、クッキーモンスターバージョンは温かみのあるチェック柄が特徴。ポーチのファスナー引き手には、エルモの大切なベビー・デイビッドや、クッキーモンスターお気に入りのチョコチップクッキーが付いているという遊び心も。■心温まるホリデーシーンを切り取ったポストカード&ステッカー「HAPPY HOLIDAYSポストカード」(242円・全3種)は、セサミストリートの仲間たちが暖かい部屋でくつろいだり、窓辺で会話を楽しんだりと、全3種類の絵柄がラインナップ。友人や恋人、家族など大切な人に、心温まるイラストとともに日ごろの感謝の気持ちを送ってみてはいかが。「スノードームステッカー」(495円・全5種)は、オスカー、エルモ、アビー、アーニー&バート、クッキーモンスターの5種類から選べる。各キャラクターがスノードームの中で冬を楽しむ姿が描かれており、パソコンやスマホケースに貼って楽しもう。■この時期だけのカフェメニューもチェックセサミストリートマーケットのカフェでは、見た目も味も冬らしさ満点の限定メニューが勢揃い。真っ白なエルモとクッキーモンスターをイメージしたドーナツは必食!「ホワイトエルモ」(590円)は、ふわふわのイースト生地にミルクの香り豊かなホワイトチョコレートグレーズドをコーティング。見た目の味も冬の訪れを感じさせる一品。「ホワイトクッキーモンスター」(590円)は、小麦の香り豊かな生地にピーナッツバター風味のグレーズドを施し、シュガースプレーをトッピング。ピーナッツバターの香ばしさとシュガースプレーのサクサク感が絶妙。「ジンジャーアップルサイダーグレーズド」(410円)は、ウィンターシーズンを代表するフレーバー・アップルサイダーにジンジャーのスパイシーさをプラス。雪の結晶をイメージしたトッピングがホリデー気分を盛り上げてくれる。ドリンクメニューも見逃せない!「ホリデーキャラクターアートラテ」(650円)では、真っ赤なマフラーを巻いたエルモとクッキーモンスターがラテアートで登場。「ホリデーココア」(720円)は、たっぷりのホイップクリームにフランボワーズフレーク、エルモかクッキーモンスターの顔型チョコレートをトッピング。リッチな味わいのココアとフランボワーズの酸味、チョコレートの甘さが絶妙にマッチした冬の主役級ドリンクだ。「HAPPY HOLIDAYS」コレクションの店舗での販売は2024年12月5日(木)から。オフィシャルオンラインストアでも同日の12時から販売開始。ただし、カフェメニューは店舗限定なので、ぜひ足を運んで味わってみて。さらに、セサミストリートマーケットの店舗およびオンラインショップでは、ホリデーコレクションに加えて、クリスマスコレクション「HAVE A VERY MERRY CHRISTMAS!」も展開中。クリスマスを華やかに彩る限定アイテムもあわせてチェックしてみよう。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。TM and (C) 2024 Sesame Workshop