ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、「NO LIMIT! クリスマス」を2025年1月5日(日)まで開催中。この冬でフィナーレを迎える30メートル超えのクリスマス・ツリー「NO LIMIT! パーティ・ツリー」がパークを照らすほか、寒さを吹き飛ばす熱狂的な夜のライブショー「フロスティーズ・エレクトリック・スノー・パーティ」が開催されている。本記事では、ミニオンやエルモたちのグリーティングや限定グッズをご紹介。ライター&編集担当が現地で感じた興奮と共にお届けする。

「ミニオン・ジングル・ベロー・ミート&グリート」は新衣装でハチャメチャなかわいさを見せてくれる

エルモたちもクリスマスらしい装いに

クリスマスソングに合わせたダンスとエルモの声にメロメロ

スヌーピーとチャーリー・ブラウン、ルーシーはおそろいの帽子でキメている

プリントクッキー。キラキラな衣装に身を包んだハローキティたちが描かれている

マスコットキーチェーン。クリスマス仕様のキャラクターを連れておでかけしよう

ペンスタンド。たっぷりペンをしまえる

チョコレートフレークバーはアーモンド風味

マスコットキーチェーンはフードの着脱が可能

マスコットキーチェーン。コート姿のチャーリー・ブラウンは珍しい?

ぬいぐるみ。靴下に入って暖かそう

ぬいぐるみ。セーターを着たバージョンもあり

■新しいクリスマス衣装のミニオンとグリーティング「ミニオン・ジングル・ベロー・ミート&グリート」では、新たなクリスマス衣装をお披露目。緑のサンタさんやオーナメントが飾られたクリスマス・ツリー、トナカイのツノ×セーターなど、個性たっぷりのハチャメチャな衣装はミニオンらしさたっぷり。ライターのおすすめは、スチュアート扮するキャンディケーン。クールな顔で、ツルツル素材のユーモラスな衣装を着こなしているのが最高にキュート!ノリノリな動きも愛おしい。ボブの衣装も必見。立体感のあるリボンが付いたプレゼントボックスの蓋をかぶり、セーターの下部にもプレゼントがズラリ。よく見るとライトが付いていたり星が描いてあったりとこだわりが満載なので、ぜひ細部まで眺めてみて。■エルモたちのダンスに「かわいい!」が止まらない「ユニバーサル・ワンダーランド・ファン・ファン・ミュージック」も、クリスマス仕様に衣替え。セサミストリートの仲間たちは、クリスマスソングに合わせたダンスと歌で盛り上げてくれるので、一緒に踊って盛り上がろう。振り付けはシンプルで子どもも参加しやすいが、エルモの動きとかけ声がかわいすぎて、ライターと編集担当は悶絶のあまり踊るのにとても苦労したのだった。エルモの胸元に飾られたクリスマス・リースやクッキーモンスターがかぶっているツノが生えたベルなど、細部までかわいい衣装にも興奮。最後はおなじみ、クッキーモンスターが打ち上げるコンフェティが宙を舞う。サービス精神旺盛なエルモたちが近づいてきてくれる記念撮影も、絶対に参加したい。スヌーピーたちは、おそろいの星付きサンタ帽をかぶって登場。チャーリー・ブラウンとルーシーはクリスマスカラーのマフラー、スヌーピーはクリスマス・ツリーがあしらわれたベストを着て迎えてくれる。■モコモコな冬限定のグッズにも注目グッズもクリスマス&冬らしさ満点で、売り場はキラキラした雰囲気であふれている。プリントクッキーは、ハローキティ、スヌーピー、モッピーがファー付きポンチョや帽子でおめかしした姿が描かれていて、贈り物にもピッタリ。同衣装のマスコットキーチェーンは、なめらかな手触りもたまらない。ペンスタンドやアーモンド入りのチョコレートフレークバー、マスコットキーチェーンには、暖かそうなコートを着たスヌーピーが。キーチェーンはフードの着脱が可能なので、室内では脱がせてあげよう。チャーリー・ブラウンのマスコットキーチェーンも、同じくフードを脱がすことができる。ボブのぬいぐるみは、靴下にすっぽりくるまってうれしそうな姿が印象的。ティムも、暖かそうな帽子とマフラーを身に着けている。寒くても、クリスマスバージョンのミニオンやエルモとふれあえば心が温まること間違いなし。さらにかわいさを増したキャラクターたちに会いに、冬のパークを訪れよう。取材・文=上田芽依撮影=大林博之画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパンMinions and all related elements and indicia (TM)& (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.(TM) & (C) 2024 Sesame Workshop(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ4102201(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC