洋食歴40年のシェフが作る、牛ほほ肉がたっぷりの贅沢カレー（東京・中目黒）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は中目黒駅の近くにオープンした人気カレー専門店の2号店。洋食歴40年のシェフが作る贅沢ビーフカレーは絶品。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

カレー屋 ボングー 中目黒店(東京・中目黒)

贅沢ビーフカレー 写真:お店から

2024年9月、中目黒駅から徒歩1分ほどの場所に、洋食歴40年のシェフが作る贅沢ビーフカレーの「カレー屋 ボングー」が、オープンしました。「ボングー」は2020年に「カレー屋 ボングー NEWoMan新宿店」として誕生し、伝統的なフレンチの技法で作る本格的なデミグラスソースを使った、軟らかな牛ほほ肉がたっぷりのゴージャスなカレーが評判となり、瞬く間に人気となりました。今回はその2号店で、11〜15時と昼間だけの営業です。

2階に位置する店舗 出典:特盛ヒロシさん

店内はレンガ調で明るくおしゃれなカフェのよう。一人で食事をしやすいカウンター席の他、テーブル席もあり全19席。卓上には辛さを増すスパイスやらっきょう、福神漬けが置いてあります。

漆黒のルー 写真:お店から

ボングーの「贅沢ビーフカレー」には、3つのこだわりが詰まっていて、一つ目は、スパイスが利いた「漆黒のルー」。玉ねぎを飴色になるまで炒め、焦げる寸前まで小麦粉を炒って作るルーには、熟練した料理人の経験が光ります。ここに、体を温めるカルダモンや美容にもいいとされるクローブなど十数種類ものひき立てスパイスと、2種のブイヨンを加え48時間も煮込むため、コクの深いルーが完成。

ほろほろと軟らかな牛ほほ肉(または牛すじ肉) 写真:お店から

二つ目は、脂と食感のバランスがよい牛ほほ肉(または牛すじ肉)を贅沢に使用していること。ほほ肉は、赤ワインと香味野菜、スパイスに一昼夜漬け込んでからじっくり煮込むので、口に入れただけでほどけるような軟らかさに仕上がり、噛むほどにうまみがあふれます。

三つ目は、カレーの名脇役である米。厳選した「新潟県特別栽培米こしいぶき」を使用し、栄養分を残すようにやさしく研ぎ丁寧に炊きあげています。一粒一粒が立っている極上のライスは、うまみ・甘み・粘りの絶妙なバランスでカレーのおいしさを引き立てます。

芳醇チキンカレー 写真:お店から

メニューは定番の「贅沢ビーフカレー」(Beef 100g・1,716円/Beef 200g・2,497円/Beef 300g・2,959円)をはじめ、香ばしいチーズが溶け込んだ「たっぷりチーズのビーフカレー」1,551円、低温でじっくり火を通し、提供直前で皮目を焼き上げたパリッとジューシーな骨付きチキンがドンとのった「芳醇チキンカレー」1,298円、サックリと揚がったカツの食感がたまらない「安曇野げんき豚のカツカレー」1,859円など種類豊富。

ふわとろオムレツ&ビーフカレー 写真:お店から

また、特別感のあるプレミアムカレーとして、ビーフと蟹クリームコロッケの組み合わせが絶妙な「蟹クリームコロッケと贅沢ビーフカレー」1,969円や、バター香るふんわり仕上げたオムレツが優しい味わいの「ふわとろオムレツ&ビーフカレー」1,716円を用意。カレーは全てじゃがいも2個とアイスティーがセットになっていて、アイスティーはおかわりできます。

たっぷりチーズのほろほろチキンカツカレー 写真:お店から

また「チキンカツ」418円や「ふわとろオムレツ」462円、「とろとろチーズ」253円などトッピングも豊富なので、自分好みのカレーにカスタマイズできるのも魅力的。

フィッシュフライカレー

12月には、中目黒限定でお得なフィッシュフライカレー(990円)が登場。さっぱりサクサクのフィッシュフライと濃厚なルーが相性抜群だそう。1,000円以下で楽しめるのはお得です。これからの寒い季節、身体を温めてくれる贅沢ビーフカレーを楽しんでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

贅沢ビーフカレー 出典:どくだみちゃんさん

『今回は贅沢ビーフカレーに。

ビーフ100g〜300gと100g単位でお肉の量をセレクト可。

今回は100gを。

程なくして供されたそれは

濃厚なルーに大きな塊のビーフとライス、

それにボイルしたジャガイモが2個。

辛さが足りない時はスパイスをどうぞ、と。

卓上の福神漬けとらっきょうは好きなだけ。

大好きなのでありがたい。

肝心のカレー、お肉はホロホロになるまで煮込まれているのでスプーンでも簡単に崩れます。濃厚でご飯も進みまくり。お肉のボリュームがしっかりなので100gで十分腹パンになります。

付け合わせは新宿店は別盛りでサラダがジャガイモを選べるようですがこちらはカレーと一緒に乗せられ、サラダに変更はなし!?

とはいえこのジャガイモ、蒸され具合がちょうど良く、塩をかけていただいたらなかなかです』(どくだみちゃんさん)

贅沢ビーフカレー 出典:yamay630さん

『贅沢ビーフカレー

伝統的な仏料理の技法で煮込んだ牛肉をたっぷりと使ったゴージャスなビーフカレー。柔らかく、噛むほどに旨味を感じる牛肉とスパイスの豊かな香り、コクある濃厚なルーはやみつきの味わいです。

ホロホロと柔らかいビーフとコク旨なカレーソース。

添えられたジャガイモもいいお供で美味しく頂きました』(yamay630さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆カレー屋 ボングー 中目黒店住所 : 東京都目黒区上目黒1-19-7 2FTEL : 03-6626-5514

文:佐藤明日香

The post 洋食歴40年のシェフが作る、牛ほほ肉がたっぷりの贅沢カレー(東京・中目黒) first appeared on 食べログマガジン.