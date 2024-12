【モデルプレス=2024/12/03】歌手のAdoが1日、自身のX(旧Twitter)を更新。11月頭からアメリカで生活していることを明かし、「まだ話せません。一体私はここでなにをしているのでしょう?」と課題を吐露した。まだ英語を話せないことを受け、Adoが「英語で話すライブ配信をするかも」と予告。まだ台本がないと話すことは難しいようで、しっかり台本作成をした旨を報告した。

めちゃくちゃ今更なんですが11月頭からアメリカで生活しています

I have been in the US since November, after all this time. But I still can't speak. What on earth am I doing here?