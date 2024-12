Facebookのユーザー数が10億人を超えた2012年当時、急速な拡大に伴ってマーク・ザッカーバーグCEOのビジョンを会社全体と共有することが難しくなっていました。そんな中でFacebookは、自分たちのビジョンを「Little Red Book(小さな赤本)」という小冊子にまとめて社員に配布することで、Facebookの目的や文化を共有することにしました。そんな「Little Red Book」を手に入れたクラウドサービス企業・Antimetalのマシュー・パークハーストCEOが、全文をオンラインで無料公開して誰でもダウンロード可能にしています。

Facebook's Little Red Bookhttps://www.map.cv/blog/redbook「Little Red Book」はデザイナーのベン・バリー氏によって作成された小冊子であり、Facebookのビジョンが印象的な写真やメッセージを交えて体系化されています。パークハースト氏は「Little Red Book」について、「この本は物事を打ち破り、大きなことを考え、素早く動くというFacebookの理念をマニフェストに凝縮したものです。ハンドブックというよりも、『爆発的な成長における文化の拡大』という問題を解決するアイデンティティの宣言でした。それは従業員に、『これが私たちで、存在理由なのだ』と思い出させました」と語っています。今日残されている「Little Red Book」の実物はほとんどなく、インターネット上にあるスキャンされた画像のほとんどは低解像度だとのこと。パークハースト氏は数年間にわたってたびたびeBayで「Little Red Book」を探し、数週間前にようやく実物を手に入れたため、高解像度のデジタル版を無料公開することにしたと記しています。「Little Red Book」のダウンロードは以下のリンクから可能です。Download Full PDFhttps://drive.google.com/file/d/1KwvTk6_sfUdH6yOPOeGM_nSWJp5jORBN/view?usp=drive_linkデジタル版の「Little Red Book」は全148ページで、表紙は真っ赤な地に「Facebook was not originally created to be a company.(Facebookはもともと会社として作られたのではありません)」という文章が記されています。続いて、アメリカやヨーロッパの夜に光る明かりを撮影したモノクロの衛星写真が挟まります。その後のページに、「It was built to accomplish a social mission - to make the world more open and connented.(世界をよりオープンにし、つながりを持たせるという社会的使命を達成するために作られたのです)」とメッセージの続きが書かれていました。見開きで「CHANGING HOW PEOPLE COMMUNICATE WILL ALWAYS CHANGE THE WORLD(人々のコミュニケーションを変えると常に世界が変わる)」という力強いメッセージと、古い時代の印刷機の写真が並べられています。その後、洞窟壁画やヒエログリフ、教会の絵画、ベルリンの壁に描かれたメッセージなど、印象的な写真が続きます。そして、スマートフォンに表示されたFacebookの投稿画面の写真。その後も、「人々は誰かとつながりたがっている」「つながりは社会の基本である」「データよりも人が大事」といったメッセージを写真を交えて伝えています。また、「大きな問題に集中せよ」「多くの人々を助けることに集中せよ」「インパクトに集中せよ」といった標語が記されたページも。見開きで「WE DON'T BUILD SEVICES TO MAKE MONEY; WE MAKE MONEY TO BUILD BETTER SERVICES.(私たちはお金を稼ぐためにサービスを作るのではない、良いサービスを作るためにお金を稼ぐのだ)」というメッセージが記されています。「Little Red Book」は、2012年当時のFacebookが抱いていたビジョンや従業員に期待する仕事における心構えなどがうかがえる、スタイリッシュな雰囲気の小冊子となっていました。