¡Ö´°Á´¤Ëº®Íð¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×MLB¤ÇÆ³ÆþµÄÏÀ¤Î¡È¶ÄÅ·¡É¿·¥ë¡¼¥ë¤Ë¡ÖÌîµå¤Î¾ï¼±¤¬Ê¤¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤é¤ó¤«¤Í¡©¡×
MLB¤Ç¶ÄÅ·¤Î¿·¥ë¡¼¥ëÆ³Æþ¤ÎµÄÏÀ¤¬¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦(C)Getty Images
¡¡MLB¤Ç¶ÄÅ·¤Î¿·¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥¢¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ç¡¢ÂÇ½ç¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Ç¤°Õ¤ÎÂÇ¼Ô¤òÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñµÄ¤ÇÆ³Æþ¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛMLB¸ø¼°¤â¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡ª ÂçÃ«¤ÎºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¥·¡¼¥ó
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSports Illustrated¡Ù¤Ïµ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢MLB¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Î¥í¥Ö¡¦¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É»á¤¬¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ê¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤Î¡Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñµÄ¤Ç¾¯¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥¢¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥È¡Ù¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥¢¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥È¡Ù¤ÎÄó°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ê³µÇ°¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ÂÇ½ç¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Ëè»î¹ç1ÂÇÀÊ¤òÁª¤ó¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òµ¯ÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬9²óÎ¢2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÂÇ½ç¤¬Èà¤Î½çÈÖ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤òÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï1²ó¸Â¤ê¤Î¸òÂå¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂåÂÇ¤Î¤è¤¦¤Ê¸òÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤¤¤¨¤ÐºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤òÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤â¤·¤â¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Ìîµå¤ÎËÜ¼Á¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥¢¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ØÌ¾¤µ¤ì¤ëÂÇ¼Ô¤¬1¤ÄÁ°¤ËÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤½¤ÎÂÇ¼Ô¤¬½ÐÎÝ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂêÅÀ¤âµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¤½¤Î¥ë¡¼¥ë¤ä¤½¤ì¤ËÎà¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤íµÄÏÀ¤ÎÃÊ³¬¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥¢¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ½ªÅª¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥¹¥³¥¢¥«¡¼¥É¤Ï´°Á´¤Ëº®Íð¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤â¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡ª¡© ÂÇ½çÌµ»ë¤Ã¤Æ¡Ä Ìîµå¤Î¾ï¼±¤¬Ê¤¤ê¤½¤¦¡×¡Ö³Î¤«¤Ë¤ªµÒ¤µ¤óÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¥À¥á¤Ç¤·¤çwww¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê»ö¤¬µö¤µ¤ì¤è¤¦¤â¤ó¤Ê¤é¤½¤ì¤Ï¤â¤¦Ìîµå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤ï¡×¡Ö¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤é¤ó¤«¤Í¡©¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÈ¯ÁÛ¤È¤·¤Æ¤ÏÌÌÇò¤¤¤«¤é¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ÀÆð¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]