Amazon.co.jpのブラックフライデーセールで、各社のポータブル電源がセール価格で販売されている。

Anker

Ankerのポータブル電源では、「Anker Solix C300 DC Portable Power Station」が通常2万4990円→1万7990円(28%割引)、肩掛けできるストラップが付属する「Anker Solix C300 Portable Power Station ポータブル電源 288Wh」が3万4990円→2万3990円(31%割引)、「Anker 535 Portable Power Station」が6万4900円→4万2900円(34%割引)、「Anker Solix C800 Plus Portable Power Station」が10万9900円→7万5990円(31%割引)でそれぞれ購入できる。

Jackery

Jackery のポータブル電源では「Jackery ポータブル電源 240 New 256Wh」が通常3万2800円→2万6240円(20%割引)、「Jackery ポータブル電源 600 Plus 632Wh」が8万6000円→5万5900円(35%割引)、「Jackery ポータブル電源 2000 New 2042Wh」が23万9800円→13万1890円(45%割引)でそれぞれ購入できる。

EcoFlow、BLUETTI

EcoFlowのポータブル電源では、「EcoFlow RIVER 3」が通常3万900円→2万85円(35%割引)、「EcoFlow ポータブル電源 RIVER 2 Max 512Wh」が通常5万4810円→3万5695円(35%割引)となる。BLUETTIのポータブル電源は、「BLUETTI ポータブル電源 EB3A 268Wh」が通常3万9800円→2万3800円(40%割引)、「BLUETTI ポータブル電源 AC180 1152Wh」が13万9800円→7万6800円(45%割引)。