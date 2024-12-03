Amazonブラックフライデーで各社のポータブル電源がセール
Amazon.co.jpのブラックフライデーセールで、各社のポータブル電源がセール価格で販売されている。
Anker
Ankerのポータブル電源では、「Anker Solix C300 DC Portable Power Station」が通常2万4990円→1万7990円（28%割引）、肩掛けできるストラップが付属する「Anker Solix C300 Portable Power Station ポータブル電源 288Wh」が3万4990円→2万3990円（31%割引）、「Anker 535 Portable Power Station」が6万4900円→4万2900円（34%割引）、「Anker Solix C800 Plus Portable Power Station」が10万9900円→7万5990円（31%割引）でそれぞれ購入できる。
Jackery
Jackery のポータブル電源では「Jackery ポータブル電源 240 New 256Wh」が通常3万2800円→2万6240円（20%割引）、「Jackery ポータブル電源 600 Plus 632Wh」が8万6000円→5万5900円（35%割引）、「Jackery ポータブル電源 2000 New 2042Wh」が23万9800円→13万1890円（45%割引）でそれぞれ購入できる。
EcoFlow、BLUETTI
EcoFlowのポータブル電源では、「EcoFlow RIVER 3」が通常3万900円→2万85円（35%割引）、「EcoFlow ポータブル電源 RIVER 2 Max 512Wh」が通常5万4810円→3万5695円（35%割引）となる。BLUETTIのポータブル電源は、「BLUETTI ポータブル電源 EB3A 268Wh」が通常3万9800円→2万3800円（40%割引）、「BLUETTI ポータブル電源 AC180 1152Wh」が13万9800円→7万6800円（45%割引）。