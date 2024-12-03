明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



００：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数

０２：３５ 米・クグラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

０９：３０ 豪・ＧＤＰ（国内総生産）

１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数

１７：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１９：００ ユーロ・卸売物価指数

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）



○決算発表・新規上場など



決算発表：ティーライフ<3172>

※東証グロース及び福証Ｑボード上場：ＴＭＨ<280A>



出所：MINKABU PRESS