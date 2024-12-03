明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

００：００　米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
０２：３５　米・クグラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
０９：３０　豪・ＧＤＰ（国内総生産）
１０：４５　中・財新サービス部門購買担当者景気指数
１７：５０　仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５　独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００　ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０　英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１９：００　ユーロ・卸売物価指数
２１：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：１５　米・ＡＤＰ雇用統計
２３：４５　米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２３：４５　米・総合購買担当者景気指数（改定値）

○決算発表・新規上場など

決算発表：ティーライフ<3172>
※東証グロース及び福証Ｑボード上場：ＴＭＨ<280A>

出所：MINKABU PRESS