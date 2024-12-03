　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42668.09　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41271.54　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41151.47　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40285.85　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40190.89　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39910.55　　新値三本足陽転値
39874.99　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39699.75　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39420.23　　ボリンジャー:＋1σ(13週)

39248.86　　★日経平均株価3日終値

39208.61　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38984.77　　均衡表転換線(週足)
38820.98　　均衡表基準線(日足)
38717.47　　25日移動平均線
38657.89　　200日移動平均線
38614.50　　均衡表転換線(日足)
38572.77　　均衡表雲上限(日足)
38554.62　　13週移動平均線
38482.66　　6日移動平均線
38478.43　　26週移動平均線
38275.04　　75日移動平均線
38226.33　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37752.61　　均衡表雲下限(日足)
37735.19　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37689.00　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37449.80　　均衡表雲上限(週足)
37244.05　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37081.88　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36823.38　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
35957.77　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35787.71　　均衡表雲下限(週足)
35685.32　　ボリンジャー:-2σ(26週)
34288.77　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　62.11(前日44.34)
ST.Slow(9日)　　45.90(前日36.73)

ST.Fast(13週)　 66.52(前日61.63)
ST.Slow(13週)　 66.70(前日65.07)

［2024年12月3日］

株探ニュース