

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42668.09 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41271.54 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41151.47 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40285.85 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40190.89 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39910.55 新値三本足陽転値

39874.99 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39699.75 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39420.23 ボリンジャー:＋1σ(13週)



39248.86 ★日経平均株価3日終値



39208.61 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38984.77 均衡表転換線(週足)

38820.98 均衡表基準線(日足)

38717.47 25日移動平均線

38657.89 200日移動平均線

38614.50 均衡表転換線(日足)

38572.77 均衡表雲上限(日足)

38554.62 13週移動平均線

38482.66 6日移動平均線

38478.43 26週移動平均線

38275.04 75日移動平均線

38226.33 ボリンジャー:-1σ(25日)

37752.61 均衡表雲下限(日足)

37735.19 ボリンジャー:-2σ(25日)

37689.00 ボリンジャー:-1σ(13週)

37449.80 均衡表雲上限(週足)

37244.05 ボリンジャー:-3σ(25日)

37081.88 ボリンジャー:-1σ(26週)

36823.38 ボリンジャー:-2σ(13週)

36791.45 均衡表基準線(週足)

35957.77 ボリンジャー:-3σ(13週)

35787.71 均衡表雲下限(週足)

35685.32 ボリンジャー:-2σ(26週)

34288.77 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 62.11(前日44.34)

ST.Slow(9日) 45.90(前日36.73)



ST.Fast(13週) 66.52(前日61.63)

ST.Slow(13週) 66.70(前日65.07)



［2024年12月3日］



株探ニュース

