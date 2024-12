◆元Flower・E-girlsの重留真波・藤井萩花・中島美央らで福岡旅へ

◆重留真波・藤井萩花・中島美央の集結に反響

【モデルプレス=2024/12/03】元Flower・E-girlsメンバーの重留真波が12月1日、自身のInstagramを更新。同じく元Flower・E-girlsメンバーの藤井萩花、中島美央とのオフショットを披露した。重留は「We went to Fukuoka. I had a lot of fun Thank you for coming to the pop-up See you soon」と福岡に行ったことを英語でつづり、藤井、中島との3ショットなどを投稿。福岡で食べたり飲んだりしている写真も披露しながら、「この旅は笑いすぎてちぬかと思いました。笑 さいくぅー!ずっとも」とグループ解散後も変わらぬ友情を明かしている。この投稿にはGENERATIONSの白濱亜嵐が「えぐ!日出組」と反応。ファンからは「令和にFlowerとE-girlsを見れて幸せ」「青春です」「涙出そう」「ずっ友でいてね」「FlowerとE-girlsは永遠」など、多くのコメントが寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】