スマートフォンやデジタルオーディオ端末などのアクセサリーブランド「Premium Style」を展開する「PGA」

今回はPGAから発売されている「ストラップホルダー付ショルダーストラップ」2フックタイプを紹介します☆

PGA「ストラップホルダー付ショルダーストラップ」2フックタイプ

価格:各2,080円(税込)

耐荷重:3kg

販売場所:Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店など

※手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります

お気に入りのケースに挟むだけで、スマホを快適なショルダータイプにできる「ストラップホルダー付ショルダーストラップ」

2フックタイプは、いろいろな掛け方が可能です。

ストラップホール付きケースのケースはもちろん、付属の「ストラップホルダー」をケースに挟めば、ストラップホールがないケースにも取り付けられます!

最長140cmのストラップ部分は長さ調整できるから、ネックストラップとしても使用可能。

スマホの向きを調整できる松葉紐も付いています☆

ブラック

男女問わず使いやすいブラック。

スマートフォンをクールに肩掛けできます!

ネイビー

すっきりした印象のネイビーのストラップ。

程よい抜け感のあるカラーです。

グレー

グレーはオンオフともに使いやすいカラー。

ストラップホールがなくても、ストラップホルダーを挟めば取り付けできます☆

ベージュ

落ち着いた雰囲気のベージュ。

甘くなりすぎない、大人っぽいカラーです。

ピンク

ピンクはかわいらしく使えるカラー。

2つのホックを使えば、いろいろな掛け方で使えます。

カーキ

2フックタイプはカーキもラインナップ。

アースカラーがおしゃれです!

掛け方自在な2フックタイプのスマートフォン用ショルダーストラップ。

PGAの「ストラップホルダー付ショルダーストラップ」2フックタイプは、Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店などで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post いろんな掛け方ができる2フック仕様!「ストラップホルダー付ショルダーストラップ」 appeared first on Dtimes.