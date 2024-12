サンリオと、テーマパーク「ハーモニーランド」を運営するサンリオエンターテイメント、および大分県が、2024年12月2日、包括連携協定を締結。

今回締結された協定により、相互の連携を強化し、大分県の観光促進・地域活性化を目指します。

サンリオ・サンリオエンターテイメント・大分県「観光促進・地域活性化に向けた包括連携協定」締結式 レポート

締結日:2024年年12月2日(月)

協定の目的:相互に連携を図り、それぞれの保有する資源を有効に活用することにより、大分県において、観光の促進及び地域の活性化を図ること

連携事項:

1)こどもが健やかに生まれ育つ温かい社会づくりに関すること

2)将来的なエンタメリゾート化に向けた都市公園の整備・利活用に関すること

3)インバウンド誘致強化に関すること

4)女性活躍の推進に関すること

5)芸術文化鑑賞機会の充実に関すること

6)スポーツによる地域の元気づくりに関すること

7)大学等との連携による地域の活性化に関すること

8)SDGsの啓発に関すること

サンリオと、大分県速見郡日出町にあるテーマパーク「ハーモニーランド」を運営するサンリオエンターテイメント、および大分県が、相互の連携を強化し、大分県の観光促進・地域活性化を目指した包括連携協定を締結しました。

大分県庁舎本館4階貴賓室で行われた締結式では、大分県知事の佐藤樹一郎氏、サンリオ代表取締役社長の辻󠄀朋邦氏、サンリオエンターテイメント代表取締役社長の小巻亜矢氏が出席し、協定書に署名。

また、「ハローキティ」も特別ゲストとして参加し、出席者との記念撮影が行われました。

締結式では、サンリオ 社長 辻󠄀朋邦氏が

ハローキティをはじめとしたキャラクターたちとともに、世界に誇れるエンターテイメントとして、ひとつでもの多くの笑顔を作っていきたい

サンリオエンターテイメント 社長 小巻亜矢氏が

今回の協定を通して、テーマパークの中だけでなく、外でもこれまで以上に多くの人に喜びを届けたい

と抱負を述べました。

また、佐藤樹一郎知事が、

今回の協定をきっかけに、大分県の観光地や地域資源がさらに活性化し、地域としての魅力を広く届けていきたい

とコメントされました。

今後、今回締結された協定を通じて、大分県の魅力あふれる持続可能な地域社会の実現および地域社会の更なる発展を目指します。

2024年年12月2日に実施された、サンリオ・サンリオエンターテイメント・大分県による「観光促進・地域活性化に向けた包括連携協定」締結式のレポートでした。

