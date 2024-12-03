Â¼¾å½¡Î´¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÈÁê»×Áê°¦¤«¡ÖÄ¹´üÅª¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¡×
¡¡£²£°£²£µÇ¯¥ª¥Õ¤Ë¤â¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤ò¤á¤°¤ê¡¢Áá¤¯¤âÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤â£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¡Ë¤Ë¡Ö¤¹¤Ç¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÂÇÎ¨£³³ä£±Ê¬£¸ÎÒ¡¢£µ£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£³£´ÂÇÅÀ¤ÇÎáÏÂ½é¤Î£³´§²¦¤Ëµ±¤¤¤¿£²£°£²£²Ç¯¤ÎÀ®ÀÓ¤ä·ÐÎò¤ò¾Ò²ð¡££±Ç¯¸å¤ÎàÌÜ¶Ìá¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ï·ÊÞ¤ÎÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÆÃÄê¤ÎµåÃÄÌ¾¤òµó¤²¤ÆÊóÆ»¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢Íèµ¨¤ÎÎ®Æ°Åª¤ÊÆâÌîÉÛ¿Ø¤Ë¤¢¤ê¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï£Æ£Á¤Ç³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ê°ìÎÝ¼ê¤Î¥È¥Ã¥×¡¢¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤È¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤ä¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ê£±Ç¯¸Â¤ê¤ÎÁª¼ê¡Ê·ÀÌó¡Ë¤ÇÍî¤ÁÃå¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä¹´üÅª¤Ê²ò·è¤ÏÍèÇ¯¤ÎÅß¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ÏËÜ¿¦¤Î»°ÎÝ¤«°ìÎÝ¤À¤¬¡¢»°ÎÝ¤Ç¤Î¼ººö¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡Ö°ìÎÝ¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¼¾å¤¬£²£°£²£³Ç¯£±·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÀ¾Â¦¡Ê¤ÎµåÃÄ¡Ë¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡×¤È¤â¶ñÂÎÅª¤ÊµåÃÄÌ¾¤âµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÂ¼¾å¤ÏÀ¾³¤´ß¤ÎµåÃÄ¤ò´õË¾¤·¡¢´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤òµó¤²¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ï¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤ë£¸Æü¡ÊÆ±£¹Æü¡Ë¤«¤éËÜ³Ê²½¤¹¤ë¡£¤Þ¤ÀÍèµ¨¤ÎÊÔÀ®¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢Íè¥ª¥Õ¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ëÂ¼¾å¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤ë¾õ¶·¤³¤½¤¬ÃíÌÜ¤Î¹â¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£