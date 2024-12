【「X年後の関係者たち あのムーブメントの舞台裏」#78「ゾイド」】12月9日23時~ 放送予定放送局:BS-TBS

TV番組「X年後の関係者たち あのムーブメントの舞台裏 #78」にて「ゾイド」を特集する内容が放送される。12月9日23時より放送予定で、放送局はBS-TBS。

【[ゾイド編] 迫力のある動きとSF的世界観で人気に…開発当時の秘話やシリーズロングランの秘訣に迫る「X年後の関係者たち」12/9(月)夜11時】

「X年後の関係者たち」はタレントのカズレーザーさんがMCを務めるエンタメ番組。12月9日の放送では企画「関係者同窓」としてタカラトミーの玩具シリーズ「ゾイド(ZOIDS)」を特集する内容が放送される。

番組ではゾイド生みの親である徳山光俊氏と、ゾイドエンジニアの二階堂輝夫氏、さらに開発担当の田島豊氏やデザイナーの片山周氏、マーケティング担当の内藤豪氏が出演し、各関係者たちが開発当時の秘話やロングランとなった秘訣を語る。

