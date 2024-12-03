FC´ôÉì¤¬8Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤òÈ¯É½¡Ä²¼ÉôÁÈ¿¥°é¤Á¤Î21ºÐFWÀÐºäÎ¼¿Í&23ºÐDF±©ÅÄ°ìÊ¿¤é
FC´ôÉì¤¬3Æü¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿3Áª¼ê´Þ¤à¡Ö8Áª¼ê¡×¤È¤Î·ÀÌóËþÎ»¤òÈ¯É½¡£³Æ¡¹¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤Þ¤ºDF¾®Àî¿¿µ±(25)¡£º£µ¨¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤«¤é²ÃÆþ¤â¡¢J3¥ê¡¼¥°11»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢1Ç¯¤Ç´ôÉì¤òµî¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
DF±©ÅÄ°ìÊ¿(23)¤Ï´ôÉì»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢U-15»þÂå¤Ï´ôÉì¤Ë½êÂ°¡£ÂçÂ´¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¯¡¢2Ç¯¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
J1ÄÌ»»345»î¹ç½Ð¾ì¤ÎMFÀÄÌÚÂóÌð(35)¤Ï1Ç¯¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤Ë¡£¼«¿È½é¤ÎJ3¤È¤·¤Æ´ôÉìÆþ¤ê¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ï14»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤ÆJ2²¬»³¤ÎÆÀÅÀ¸»¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¸µ´Ú¹ñÂåÉ½FW¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¥§(33)¤Ï¡¢º£µ¨ºÆÍèÆü¤Ç´ôÉìÆþ¤ê¤â¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ï19»î¹ç1ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
FW¾åÌîµ±¿Í(24)¤Ï2Ç¯¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤Ë¡£Âçºå·ÐºÑÂç³Ø¤«¤éºòµ¨ÆþÃÄ¤·¡¢³«ËëÀï¤ÇÁáÂ®¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¡¢2¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸ø¼°Àï½éÆÀÅÀ¤ÏË¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ºòµ¨6ÆÀÅÀ¤ÎFW»³Æâ´²»Ë(29)¤Ï¡¢º£µ¨ÅÓÃæ¤«¤éJFL¤Î¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£ÁÐÊý¤È¤â¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯V»°½Å¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿FWÆïËÜ±©Íã(23)¤â¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤È·ÀÌóËþÎ»¡£¸Î¶¿»°½Å¤Ç¤âJFL½Ð¾ì1»î¹ç¤È¤Ê¤«¤Ê¤«»î¹ç¤ËÍí¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Åì³¤1Éô¡¦FC´¢Ã«¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿MFÀÐºäÎ¼¿Í(21)¤â·ÀÌóËþÎ»¡£22Ç¯¤ËU-18¤«¤é¾º³Ê¤â¡¢¥ê¡¼¥°Àï½Ð¾ì¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¢¡¾®Àî¿¿µ±
¡ÖFC´ôÉì¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢1Ç¯´Ö±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âÇØÃæ¤ò²¡¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î1Æü¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ÎÉÀî¶¥µ»¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ÏºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡Öº£¸å¡¢FC´ôÉì¤¬¤¤¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤ËÌá¤ê¡¢¤è¤êÂç¤¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¢¡±©ÅÄ°ìÊ¿
¡Ö2Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªFC´ôÉì¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç2Ç¯´Ö´èÄ¥¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ï¡¢¤É¤Î·Á¤Ç¤¢¤ìÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª²þ¤á¤Æ2Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¢¡ÀÄÌÚÂóÌð
¡Ö1Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î³Ú¤·¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£FC´ôÉì¤ÎJ2¾º³Ê¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¥§
¡Öº£Ç¯»ä¤¿¤Á¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î±þ±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª Ã»¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¾º³Ê½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª ³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¢¡¾åÌîµ±¿Í
¡Ö¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢FC´ôÉì¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢J2¾º³Ê¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤âÃ£À®¤Ç¤¤º¤È¤Æ¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ëÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢´ôÉì¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¨¤¿¤³¤È¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£FC´ôÉì¤Î¹¹¤Ê¤ë³èÌö¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡»³Æâ´²»Ë
¡ÖËÍ¤ÏºßÀÒ¤·¤¿3Ç¯È¾¤Ç´ôÉì¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÇ®¤µ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Î²¹¤«¤µ¤â¡¢¼«Á³°î¤ì¤ë³¹¤Î¶õµ¤¤â¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê´ôÉì¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤ÈÀï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤º¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£´ôÉì¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀï¤¤¡¢¾¡Íø¤·¡¢¶¦¤Ë´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¤¢¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤òFC´ôÉì¤ÇÂ¿¤¯·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºâ»º¤Ç¤¹¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎFC´ôÉì¤ÎÈ¯Å¸¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡ÆïËÜ±©Íã
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇFC´ôÉì¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¡¢·ë²Ì¤È¤¤¤¦·Á¤Ç²¸ÊÖ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤º¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡ÀÐºäÎ¼¿Í
¡ÖFC´ôÉì¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î12ºÐ¤«¤é21ºÐ¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¡¢FC´ôÉì¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖFC´ôÉì¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½é¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤ÎÆü¤ò¡¢º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ÎÆü¤«¤é¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤ºDF¾®Àî¿¿µ±(25)¡£º£µ¨¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤«¤é²ÃÆþ¤â¡¢J3¥ê¡¼¥°11»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢1Ç¯¤Ç´ôÉì¤òµî¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
DF±©ÅÄ°ìÊ¿(23)¤Ï´ôÉì»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢U-15»þÂå¤Ï´ôÉì¤Ë½êÂ°¡£ÂçÂ´¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¯¡¢2Ç¯¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤«¤Ä¤ÆJ2²¬»³¤ÎÆÀÅÀ¸»¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¸µ´Ú¹ñÂåÉ½FW¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¥§(33)¤Ï¡¢º£µ¨ºÆÍèÆü¤Ç´ôÉìÆþ¤ê¤â¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ï19»î¹ç1ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
FW¾åÌîµ±¿Í(24)¤Ï2Ç¯¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤Ë¡£Âçºå·ÐºÑÂç³Ø¤«¤éºòµ¨ÆþÃÄ¤·¡¢³«ËëÀï¤ÇÁáÂ®¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¡¢2¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸ø¼°Àï½éÆÀÅÀ¤ÏË¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ºòµ¨6ÆÀÅÀ¤ÎFW»³Æâ´²»Ë(29)¤Ï¡¢º£µ¨ÅÓÃæ¤«¤éJFL¤Î¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£ÁÐÊý¤È¤â¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯V»°½Å¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿FWÆïËÜ±©Íã(23)¤â¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤È·ÀÌóËþÎ»¡£¸Î¶¿»°½Å¤Ç¤âJFL½Ð¾ì1»î¹ç¤È¤Ê¤«¤Ê¤«»î¹ç¤ËÍí¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Åì³¤1Éô¡¦FC´¢Ã«¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿MFÀÐºäÎ¼¿Í(21)¤â·ÀÌóËþÎ»¡£22Ç¯¤ËU-18¤«¤é¾º³Ê¤â¡¢¥ê¡¼¥°Àï½Ð¾ì¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¢¡¾®Àî¿¿µ±
¡ÖFC´ôÉì¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢1Ç¯´Ö±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âÇØÃæ¤ò²¡¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î1Æü¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ÎÉÀî¶¥µ»¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ÏºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡Öº£¸å¡¢FC´ôÉì¤¬¤¤¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤ËÌá¤ê¡¢¤è¤êÂç¤¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¢¡±©ÅÄ°ìÊ¿
¡Ö2Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªFC´ôÉì¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç2Ç¯´Ö´èÄ¥¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ï¡¢¤É¤Î·Á¤Ç¤¢¤ìÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª²þ¤á¤Æ2Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¢¡ÀÄÌÚÂóÌð
¡Ö1Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î³Ú¤·¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£FC´ôÉì¤ÎJ2¾º³Ê¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¥§
¡Öº£Ç¯»ä¤¿¤Á¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î±þ±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª Ã»¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¾º³Ê½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª ³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¢¡¾åÌîµ±¿Í
¡Ö¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢FC´ôÉì¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢J2¾º³Ê¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤âÃ£À®¤Ç¤¤º¤È¤Æ¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ëÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢´ôÉì¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¨¤¿¤³¤È¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£FC´ôÉì¤Î¹¹¤Ê¤ë³èÌö¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡»³Æâ´²»Ë
¡ÖËÍ¤ÏºßÀÒ¤·¤¿3Ç¯È¾¤Ç´ôÉì¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÇ®¤µ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Î²¹¤«¤µ¤â¡¢¼«Á³°î¤ì¤ë³¹¤Î¶õµ¤¤â¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê´ôÉì¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤ÈÀï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤º¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£´ôÉì¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀï¤¤¡¢¾¡Íø¤·¡¢¶¦¤Ë´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¤¢¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤ÆºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤òFC´ôÉì¤ÇÂ¿¤¯·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºâ»º¤Ç¤¹¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎFC´ôÉì¤ÎÈ¯Å¸¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡ÆïËÜ±©Íã
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇFC´ôÉì¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¡¢·ë²Ì¤È¤¤¤¦·Á¤Ç²¸ÊÖ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤º¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡ÀÐºäÎ¼¿Í
¡ÖFC´ôÉì¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î12ºÐ¤«¤é21ºÐ¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¡¢FC´ôÉì¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖFC´ôÉì¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½é¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤ÎÆü¤ò¡¢º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ÎÆü¤«¤é¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×