¾¾ÃÝ¿·´î·à½é»²²Ã¤Î¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¡¦Íº»Æ·¡ÖÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡×¤Ë½ÂÃ«Å·¾Ð¡ÖÊú¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¾¾ÃÝ¿·´î·à¤ÎÆ£»³Àð¼£Ïº¡¢½÷Í¥¤Îµ×ËÜ²íÈþ¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ÎÍº»Æ·¤é¤¬£³Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÇµþÅÔ¡¦ÆîºÂ¸ø±é¡Ö½é¾Ð¤¤¡ª¡¡¾¾ÃÝ¿·´î·à¿·½Õ¤ªÇ¯¶Ì¸ø±é¡×¡ÊÍèÇ¯£±·î£²Æü¡Á£¸Æü¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Àð¼£Ïº¡¢½ÂÃ«Å·¾Ð¡¢Á¾²æÇ¶²È°ìÄ³¡¢Á¾²æÇ¶²È¤¤¤í¤Ï¡¢Á¾²æÇ¶²ÈÅíÂÀÏº¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡£Á¥×¥í¡ÖÓË¸Æ¡Ê¤¢¤¢¡Ë¡ªÎø¤Ï´ª°ã¤¤¡×¤Ï¡¢¥·¥§¡¼¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î´î·à¡Ö²Æ¤ÎÌë¤ÎÌ´¡×¤ò¾¾ÃÝ¿·´î·àÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£½é»²²Ã¤ÇÈþÀ¼¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÍº»¤Ï¡ÖÎø¤Ë²²ÉÂ¤Ê½÷¤Î»Ò¤¬´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ìò¡£¾þ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¡£¤Þ¤¿¡¢£²£°£²£³Ç¯¤Ë½÷¤Î±à¤òÂàÃÄ¤·¡¢ÃËÀ¤È¤Î¤ª¼Çµï¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤¨¤é¤¤¤³¤Ã¤Á¤ã¤Ç¤¹¡£Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£Å·¾Ð¤Ï¡Ö¶â»ý¤Á¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¤Î¤ªÌò¤Ç¡¢Íº»¤µ¤ó¤ËÊú¤¤Ä¤¯Ìò¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡£Â¥×¥í¡ÖÃ¸Ï©Åç¡¡²¹ÀôÄ®ÃÍ¾å¤¬¤êÃæ¡×¤Ï¡¢¤ª¶â¤ÈÍßË¾¤¬±²´¬¤¯Ãæ¤Ç¸÷¤ëµÁÍý·ø¤¤¿Í¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¿Í¾ð·à¡£Î¹´Û¤Ë¸Å¤¯¤«¤é¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë½¾¶È°÷¤ò±é¤¸¤ëµ×ËÜ¤Ï¡ÖÎ¹´Û¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È´¬¤µ¯¤³¤ë»ö·ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÓÇÛ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Î¹´Û¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦Ìò¡£¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¤ß¤»¤¿¡£Î¾¸ø±é¤È¤â¸ø±é¸å¤Ë¿·½Õ¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·½Õ¸ø±é¤ËÀð¼£Ïº¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£µ×ËÜ¤µ¤ó¡¢Íº»¤µ¤ó¤ªÆó¿Í¤ÎÎÏ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¤ª¼Çµï¡¢¤¤¤¤¸ø±é¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£