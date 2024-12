「建設現場を切れない無線空間に」を実現！サイレックス・テクノロジー「屋外Wi-Fiソリューション」

サイレックス・テクノロジーは、2024年12月11日(水)から13日(金)まで東京ビッグサイトで開催される「第9回 JAPAN BUILD TOKYO - 建築の先端技術展 -」内の建設DX展エリア(南展示場4階)にて、最先端の屋外Wi-Fiソリューションを紹介します。

サイレックス・テクノロジー「屋外Wi-Fiソリューション」

サイレックス・テクノロジーは、2024年12月11日(水)から13日(金)まで東京ビッグサイトで開催される「第9回 JAPAN BUILD TOKYO - 建築の先端技術展 -」内の建設DX展エリア(南展示場4階)にて、最先端の屋外Wi-Fiソリューションを紹介。

■ 出展の見どころ

建機の遠隔操作や広大な施工現場での無線通信課題を解決する製品と技術を展示します。

これまで培った技術と知見を活かした「建設現場を切れない無線空間に」を実現するソリューションを見ることができます。

● 展示製品(一部抜粋)

(1)屋外向けWi-Fiメッシュアクセスポイント:OAP-100AX

・Wi-Fi 6 準拠

・親機+メッシュ中継通信

・冗長化安定通信(特許申請中)

・IP65 相当防塵防水

(2)屋外向けワイヤレスブリッジ:OBR-100AX

・Wi-Fi 6 準拠

・最適化されたローミング機能

・移動通信に適したセパレートアンテナ

・IP65 相当防塵防水

(3)屋外向けアクセスポイント設置ガイドアプリ:AMC Mesh Builder

・アプリで無線空間を簡単作成

・二次元バーコードから機器設定

・通信検査機能付き

・対応OS:Android

● サイレックスの無線通信技術を活用した遠隔操作を体験できる特別コーナー

会場では、東京ビッグサイトから千葉にある建機を遠隔操作する動態デモを実施予定です。

「人と建機をつなげる」「長距離をつなげる」無線技術を、ぜひその目でお確かめください。

■ 展示会概要

展示会名 : 第4回 建設DX展(第9回 JAPAN BUILD TOKYO 内)

開催期間 : 2024年12月11日(水)〜13日(金)(10:00〜18:00 ※最終日は17:00まで)

会場 : 東京ビッグサイト 南展示場4階

サイレックスブース番号: 49-16

事前登録URL : https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1220827895292166-32D

