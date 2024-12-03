Éã¿Æ¤ÏÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¢24ºÐ½÷Í¥¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÈô¤ó¤À¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ªÈþ¤·¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿á±ÛËþ(59)¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¹ÅÄ¥ì¥ª¥Ê(61)¤ÎÌ¼¤Ç¡¢½÷Í¥¤ÎºéÌí(¤µ¤¯¤ä¡¢24)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¡×¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºéÌí¤Ï¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¢ö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ìó2¥ö·î¤Ö¤ê¤ËÅê¹Æ¡£ÇöÌÀ¤«¤ê¤ÎÅ¹Æâ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Û¤Û¤¨¤à¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÈô¤ó¤À¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¤Û¤ó¤È¤ËÆ´¤ì¡×¡Ö¼êåºÎï¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡©¥Í¥¤¥ë¤â¥¢¥¯¥»¤âÁ´Éô¤«¤ï¤¤¡¢¡¢¡×¡Ö²Ä°¦¤¤°Ê¾å¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤Û¤·¤¤¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¡¢¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£