医薬品・食品飲料機械装置への組み込みなど幅広い用途に対応！エンドレスハウザー ジャパン「Liquiphant FTL43」

エンドレスハウザー ジャパン「Liquiphant FTL43」

エンドレスハウザー ジャパンは、食品・医薬品業界で要求される材質や設計要件を満たしつつ、コンパクトと診断機能による高い安全性と効率的な運用を両立した新型サニタリ音叉式レベルスイッチ「Liquiphant FTL43」を2024年12月2日(月)より販売中。

■Liquiphant FTL43の概要

Liquiphant FTL43は、接液材質や洗浄性要求設計などの最新のサニタリ要求に対応した液体用音叉式レベルスイッチです。

タンク内液位変化による上下限監視や配管内の液有無検知を行います。

また、食品・医薬品装置への組み込みも見据えて、PNP、HART信号出力に加えて、IO-link出力タイプもラインアップしました。

さらに、LEDステータス表示に加えて内蔵BluetoothオプションとiOS/Android用アプリ「SmartBlue」により、離れた場所からステータス確認や各種操作を行うことが可能です。

■Liquiphant FTL43の主な特長

1. 液体毎の調整不要で水・油など幅広い用途に対応する音叉式スイッチ

2. Bluetooth経由でのアプリ操作で簡単・安全

3. PNP、IO-link、HARTまで幅広い出力ラインアップ

■製品の使い方・利用シーン

医薬品・食品飲料プロセスにおけるタンク上下限検知や配管内の空検知、および医薬品・食品飲料機械装置への組み込みなどの用途に適しています。

音叉式レベルスイッチのパイオニアとして、対象物の導電性などに依存することなく水・油など幅広い検知とサニタリ要求の両立を実現しています。

