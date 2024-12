「日清の最強どん兵衛」とコラボレーションした「最強どん兵衛おむすび」と、贅沢な具材を使用した「ごちむすび」シリーズより「大きな鮭はらみ」が全国のファミリーマートに登場!

さらに「ごちむすび」シリーズに「いくらと秋鮭」と「国産黒毛和牛の牛すき」も順次仲間入りします☆

ファミリーマート「最強×贅沢おむすび」フェア

販売店舗:全国のファミリーマート約16,300店

ファミリーマートでは、これまでに「日清のどん兵衛」をおむすびにアレンジした「どんぎつねむすび」「どん兵衛 天ぷらむすび」が登場し、好評を博しました。

第3弾となる今回は、さらにパワーアップしたおむすびとして、“別格のうまさ”を目指した「日清の最強どん兵衛」とコラボレーションしたおむすび2種が登場します。

最強の名に相応しい「最強どん兵衛 きつねむすび」と「最強どん兵衛 かき揚げむすび」は、「日清の最強どん兵衛」のこだわりをおむすびで再現。

おあげは前回発売の「どんぎつねむすび」から約1.4倍の重量で限界まで厚みを増し、たっぷりのつゆを含んでよりジューシーに仕立てています。

かき揚げは前回発売の「どん兵衛 天ぷらむすび」の約1.5倍量に、かき揚げのたまねぎ、小エビを前回より増やし食べ応えのある一品に。

共通のこだわりポイントは、ご飯の味付けに使用しているタレに6種のだし(かつお節、煮干し、サバ節、昆布、椎茸、焼きあご)を使用し、深いだしの味わいと贅沢な香りを楽しめます。

さらに、「最強どん兵衛 きつねむすび」のタレには長野県の老舗「八幡屋礒五郎」の「ゆず七味」、「最強どん兵衛 かき揚げむすび」のタレには東京・浅草の老舗「やげん堀 七味唐辛子本舗」の「特製七味唐辛子」を配合し、味にアクセントを加えています☆

最強どん兵衛 きつねむすび

価格:238円(税込)

発売日:2024年12月3日(火)

おあげを分厚くジューシーに仕立てた「日清の最強どん兵衛 きつねうどん」とのコラボおむすび。

ごはんはこだわりの6種のだしと、「八幡屋礒五郎」の「ゆず七味」を入れたタレで味付けされているので、おあげとも相性抜群です!

最強の名に相応しい逸品に仕上げられています。

最強どん兵衛 かき揚げむすび

価格:228円(税込)

発売日:2024年12月3日(火)

「日清の最強どん兵衛 かき揚げそば」とのコラボおむすび。

かき揚げは前回発売時から約1.5倍に増量されています。

たっぷりのたまねぎ・小エビが入った分厚いかき揚げと6種のだし、「やげん堀 七味唐辛子本舗」の「特製七味唐辛子」入りのタレで味付けしたご飯を合わせた一品です。

ごちむすび 大きな鮭はらみ

価格:278円(税込)

発売日:2024年12月3日(火)

販売中のおむすびと比較して焼き上がり後、約1.3倍重量の大きな鮭はらみを包んだ「ごちむすび 大きな鮭はらみ」

鮭の熟成時に白醤油を加え、焼き上がりの香ばしさがアップし、ふっくらと焼き上がるようにリニューアルされました。

※商品によって個体差があります

※数量限定

ごちむすび いくらと秋鮭

価格:298円(税込)

発売日:2024年12月10日(火)

マスイクラより粒感が大きいのが特長の、アラスカ産の天然サケイクラを使った「ごちむすび いくらと秋鮭」

鮭は北海道産の秋鮭のほぐし身を使用した、ごちむすびシリーズの中でも人気な具材を合わせたおむすびです。

ごちむすび 国産黒毛和牛の牛すき

価格:240円(税込)

発売日:2024年12月10日(火)

卵黄ソースを合わせすき焼き風に仕立てた「ごちむすび 国産黒毛和牛の牛すき」

旨味を感じる国産黒毛和牛を使用し、味付けに熟成蔵出し黒みりんを使用することで、味に深みを出した逸品です。

「最強どん兵衛」の味わいを再現した、食べ応えのあるおむすび!

「最強×贅沢おむすび」シリーズは、2024年12月3日より順次、全国のファミリーマートに登場です。

