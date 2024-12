ディズニー映画全世界No.1ヒット作『ライオン・キング』、そのはじまりの物語を超実写版で描く『ライオン・キング:ムファサ』が12月20日(金)に劇場公開!

その日本版オリジナル・サウンドトラックが劇場公開日と同日にCDとデジタルでリリースが決定しました。

また、同時にジャケット写真とCDに収録される楽曲のトラックリストも公開されました☆

ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』日本版オリジナル・サウンドトラック

タイトル:ライオン・キング:ムファサ(オリジナル・サウンドトラック)

アーティスト:ヴァリアス・アーティスト

発売日:2024年12月20日(金)

品番:UWCD-1133

価格:¥3,300(本体 ¥3,000 税率10%)

仕様:歌詞・対訳付き

先着購入者特典:ステッカー(ムファサ/タカの全2種中ランダム1種)

特設サイト:https://www.universal-music.co.jp/lionking-mufasa/

収録曲:

【英語歌】

1. NGOMSO/レボ・M

2. 遥かなミレーレ/アニカ・ノニ・ローズ&キース・デイヴィッド

3. ブラザー/君みたいな兄弟/ブレイリン・ランキンズ、セオ・ソモル、アーロン・ピエール、ケルヴィン・ハリソン・Jr.

4. バイバイ/マッツ・ミケルセン、ジョアンナ・ジョーンズ、フォラケ・オロワフォイェク

5. 一緒に行こう/アーロン・ピエール、ケルヴィン・ハリソン・Jr.、ティファニー・ブーン、プレストン・ナイマン、カギソ・レディガ

6. 聞かせて/アーロン・ピエール&ティファニー・ブーン

7. 裏切りの兄弟/ケルヴィン・ハリソン・Jr.

【日本語歌】

8. 遥かなミレーレ/和音美桜&吉原光夫

9. ブラザー/君みたいな兄弟/平賀 晴、竹下天馬、尾上右近、松田元太、石原慎一

10. バイバイ/渡辺 謙

11. 一緒に行こう/尾上右近、松田元太、MARIA-E、越後屋コースケ、松島昭浩

12. 聞かせて/尾上右近&MARIA-E

13. 裏切りの兄弟/松田元太

※発売日、収録内容等、変更の可能性がございます。予めご了承ください。

本作の音楽を手掛けるのは数々の受賞歴があり、『モアナと伝説の海』、『ミラベルと魔法だらけの家』、実写版『リトル・マーメイド』などディズニーのヒット作も手掛けてきたリン=マニュエル・ミランダ。

リンは本作の音楽を担当することについて

『ライオン・キング』は、偉大なソングライターたちによる素晴らしい音楽のレガシーであり、その作品に参加できることに誇りを感じています。

また、ムファサの物語に命を吹き込むために、バリー・ジェンキンスと共に制作に携われたことを嬉しく思います。

とコメントしました。

日本版オリジナル・サウンドトラックCDには彼が紡ぎ出すムファサとタカの冒険を彩る壮大な楽曲の数々を英語歌と日本語歌の両方で収録。

日本でも人気が高いマッツ・ミケルセンが参加することで話題のUS版声優による英語歌に加えて、超実写プレミアム吹替版でムファサ役を務める尾上右近、タカ役を務める松田元太など豪華キャストによる日本語歌も収録した映画の音楽を存分に楽しめる決定盤となっています。

ムファサとタカの冒険のはじまりを彩るリズミカルな掛け合いが印象的な劇中歌「ブラザー/君みたいな兄弟」ももちろん収録。

尾上右近は本楽曲について

この歌のなかで子どもから大人に変化します。

ムファサとタカが子どものころから一緒に育ち、これからもずっと一緒だよ、というメッセージがつまった曲です。

『ライオン・キング』をご覧になった方は、ムファサとタカのその後の関係をご存じですよね。

思いっきり仲が良かった成長期を描写した歌なので、その後を思うとすごく切なくなるのですが、でもこの歌では兄弟がほしかった気持ちや、タカと出会って前途洋々のうれしい気持ちを込めて歌いました。

と語っています。

また、公開されたジャケット写真は幼い頃と大人になった姿のムファサが描かれたものになっています。

先着購入者特典はムファサもしくは

タカの絵柄が描かれたステッカー全2種の中から1種をランダムでプレゼントされます。

映画とあわせてぜひオリジナル・サウンドトラックもチェックしてみてください。

ディズニー・サントラ・キャンペーン

また、12月13日(金)『モアナと伝説の海2』、12月20日(金)『ライオン・キング:ムファサ』のオリジナル・サウンドトラックCDの発売を記念して、ディズニー・サントラ・キャンペーンを全国のCDストアで開催が決定!

最新作『モアナと伝説の海2』と『ライオン・キング:ムファサ』も含むディズニー作品のオリジナル・サウンドトラックやコンピレーション・アルバムなどの対象商品を購入するとジャケット写真がデザインされたオリジナル・クリアファイルと『モアナと伝説の海2』と『ライオン・キング:ムファサ』がデザインされたショッパーが先着でプレゼントされます。

詳細:https://www.universal-music.co.jp/disneymusic/news/2024-12-03/

【実施期間】12月13日(金)より

特典:ディズニー・サントラ オリジナル・クリアファイル2024(A4サイズ)

『モアナと伝説の海2』『ライオン・キング:ムファサ』オリジナル・ショッパー

※特典は先着でなくなり次第終了となります。予めご了承ください。

※一部取り扱いのない店舗がございます。予めご了承ください。

ライオン・キング:ムファサ作品概要

原題:Mufasa: The Lion King

全米公開:2024年12月20日

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

監督:バリー・ジェンキンス

声の出演:アーロン・ピエール、ケルヴィン・ハリソン・Jr.、ティファニー・ブーン、ドナルド・グローヴァー、ビヨンセ、マッツ・ミケルセン、ブルー・アイビー・カーター

超実写プレミアム吹替版声優:尾上右近、松田元太(Travis Japan)、渡辺謙

© 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

