¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡Û¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Ï°ÂÊÝÀï¤ËÍ¾ÍµÈ¯¸À¡Ö»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÆý¼ó¤ò¤Ä¤Í¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡£Ä£Å£Ã£Á£Ä£Å¡×Âè£±Éô¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Î²ñ¸«¤¬£³Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¤·¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé»ÃÄê²¦¼Ô¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê£²£¶¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¸µ£Ë¡½£±¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡¦°ÂÊÝÎÜµ±Ìé¡Ê£²£¹¡ËÀï¤Ë°µÅÝÅª¼«¿®¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£
¡¡Åö½é¡¢ÍèÆü¤·¤Æ¤Î²ñ¸«½ÐÀÊ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¥¬¥ë¥·¥¢¤À¤¬¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ç¼ç¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»þ´Ö¤òÏ²Èñ¤¹¤ë¤Ê¤é¤³¤Á¤é¤Ë»Ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¸«Á÷¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î½ÐÀÊ¤òÁªÂò¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥ê¥ó¥°¤ËÆþ¤ë¿Í´Ö¤ÏÁ´¤Æ´í¸±¤À¤È»×¤¦¡£Èà¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ï°ì¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¥ê¥ó¥°¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÈà¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«Àººº¤·¤Æ¤«¤é¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤È·Ù²ü¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÈà¤ÎÊý¤¬¹ü³Ê¤¬Âç¤¤¤¤¬¡¢µ»½Ñ¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¡£ÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤À¤±¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È¼«¿®¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÇúÈ¯ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤À¤È¤Ï»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢·ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Îµ»½Ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤Î·ê¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡£¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ªÀï¤â¹¶·â¤Î·ä¤Ë·ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤Èµ»½Ñ¤¬Èà¤òÅÝ¤¹¤È»×¤¦¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡ÖÈà¤Ï²¿¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Å¬Åö¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤Û¤¶¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÆý¼ó¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¤Ä¤Í¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¸«²¼¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÌä¤ï¤ì¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡££²Ê¬£¸¥é¥¦¥ó¥ÉÀï¤¨¤ë½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÂÎ½Å¤Ïº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ëºî¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È£Ë£Ï¤òÌóÂ«¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥óÀï¤Ê¤¬¤é¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡Ö¥Æ¥¹¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤Î¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤À¡£¼«Ê¬¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²ó¤Ï¥µ¥×¥ê¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤À¤±¡£¸¡ºº¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£