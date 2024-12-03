＜個人投資家の予想＞ 12月03日 14時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4445) リビンＴ 東証グロース
(9376) ユーラシア 東証スタンダード
(277A) グロービング 東証グロース
(3559) ＰバンＣＯＭ 東証スタンダード
(6707) サンケン 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6752) パナＨＤ 東証プライム
(9376) ユーラシア 東証スタンダード
(8604) 野村 東証プライム
(6727) ワコム 東証プライム
(4310) ドリームＩ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4445) リビンＴ 東証グロース
(9376) ユーラシア 東証スタンダード
(277A) グロービング 東証グロース
(3559) ＰバンＣＯＭ 東証スタンダード
(6707) サンケン 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6752) パナＨＤ 東証プライム
(9376) ユーラシア 東証スタンダード
(8604) 野村 東証プライム
(6727) ワコム 東証プライム
(4310) ドリームＩ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS