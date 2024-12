ENHYPEN(エンハイプン)のNI-KI(ニキ)がラジオDJに変身した動画がグループの公式SNSに公開され、そのイケボイスが注目を集めている。

【動画】ENHYPENニキの優しい低音ボイス

■DJ・NI-KI、低音ボイスでENHYPEN「Bills」をエッジの効いたコメントと共に紹介

名ダンサーとして知られるNI-KIだが、その優しい低音ボイスにも注目が集まっている。12月9日から上映されるコニカミノルタプラネタリウムとENHYPENがコラボレーションした作品「DREAM to the STARS ~君と僕を結ぶ星空~ feat.NI-KI from ENHYPEN」ではナレーションに挑戦。プラネタリウムドームでENHYPENの楽曲に包まれるような特別な時間を楽しめると話題だ。

本投稿は、NI-KIがラジオDJ風に楽曲を紹介する動画。NI-KIはその魅惑的なイケボイスで「100.9MHz Attention, please! ENHYPEN Attention, please!」「DJ・NI-KI(ニキ)です」と挨拶をする。

続いて「月末から月初め、カードの明細を見ながら『これ全部自分が買ったんだよね?』となる方多いですよね?自分の消費力に驚いた方へお送りします!」と、耳の痛い(?)ユニークなメッセージと共に楽曲を紹介。NI-KIが届けるのは、失った愛の大きさに気がついて感じる後悔や苦しみを請求書に例えたENHYPENの「Bills」だ。

楽曲が流れるとマイクに手を置いたり、目を閉じたりしながら情感いっぱいに歌うNI-KI。その深い響きのある声を生かしたボーカルが魅力を放っている。合わせてNI-KIの艶やかな肌に「えっ、肌が綺麗すぎる」というファンの驚きの声も。

NI-KIのイケボを堪能できるこの動画に、「ニキくんの声大好き」「癒される低音ボイス」「マジでイケボ」「マイクに置いた手にドキドキした」「またDJニキの登場待ってます!!」とファンの熱い反応が寄せられている。

イベント情報

「DREAM to the STARS ~君と僕を結ぶ星空~ feat.NI-KI from ENHYPEN」公式ページ

https://planetarium.konicaminolta.jp/program/enhypen/